La plateforme SVOD a déjà un catalogue bien rempli et, avec ses récentes nouveautés de septembre 2024, il l’est encore plus. Mais ça n’arrête certainement pas Netflix, qui ne prend plus le temps de souffler entre deux annonces. Le géant vient en effet de nous présenter un très gros film à venir dès le mois d’octobre. Un long métrage qui a déjà créé l’événement à sa sortie et cartonné dans le même temps. C’est déjà un succès, et il arrivera bientôt sur Netflix.

Netflix ajoutera bientôt un film qui a déjà eu un succès fou, un vrai carton

Personne ne l’avait vu venir, personne ne l’avait réellement pris au sérieux et pourtant, il a bien reçu une pluie de récompenses et de félicitations. Everything Everywhere All at Once a créé la surprise en 2022, notamment grâce à sa mise en scène ultra efficace, ses prouesses artistiques et bien évidemment son casting cinq étoiles.

Le film raconte l’histoire d’une femme tout ce qu’il y a de plus normal, qui tient une laverie avec un mari au bout du rouleau, ce dernier ne souhaitant qu’une chose : le divorce. Puis arrive un jour où quelqu’un débarque et lui dit que des mondes parallèles existent, qu’ils sont créés à chacune des décisions que l’on prend et qu’il est possible de voyager de l’un à l’autre. Ici commence alors un voyage complètement lunaire et artistiquement créatif au possible. À l’heure où les multivers sont devenus le commun des blockbusters survitaminés, c’est bien cet ovni, beaucoup plus modeste, qui semble avoir tout compris.

Porté par la remarquable Michelle Yeoh, accompagné d’un casting de haute volée avec notamment Jamie Lee Curtis, James Hong ou encore Ke Huy Quan, le film est une bulle d’imaginaire un brin WTF mais qui nous absorbe dans son univers très rapidement sans nous laisser le temps d’en ressortir.

Everything Everywhere All at Once sera disponible sur Netflix dès le 1er octobre prochain, ça arrive donc très vite !