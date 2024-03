Les films et séries à succès s'enchaînent et se déchaînent sur Netflix à un rythme assez effréné en ce moment. On a l’impression que chaque semaine sort un nouveau programme qui cartonne. Dernièrement, c'est le film La Demoiselle et le Dragon qui performe un max sur la plateforme et pourtant, le film divise grandement les spectateurs. Prochainement, c'est sur une autre femme forte que la plateforme va miser avec son prochain blockbuster qui s'annonce d'ores et déjà impressionnant.

Netflix met le paquet avec son prochain film explosif !

On la sait chanteuse, on la sait actrice, mais on ne la savait pas aussi charismatique et efficace dans le rôle principal du genre action. La touche-à-tout Jennifer Lopez reviendra prochainement dans un très gros blockbuster pour Netflix après la franche réussite de Mother, le film d'action efficace déjà disponible sur la plateforme. Atlas, c’est le prochain gros film de l’actrice qui débarquera sur Netflix dès le 24 mai prochain. Un long métrage de science-fiction réalisé par Brad Peyton (San Andreas, Rampage, Daybreaker) et qu’elle co-produit elle-même. Le film nous raconte la traque d’un robot renégat contrôlé par une intelligence artificielle visiblement défaillante.

« Atlas Shepard (J-Lo), une brillante analyste qui ne fait absolument pas confiance à l’IA, va se retrouver bien malgré elle à devoir coopérer avec ce qu’elle craint le plus pour traquer un robot renégat lié à son passé ». Si le synopsis n’est pas spécialement flatteur, les visuels sont quant à eux bien au-dessus. Atlas promet un déluge d’action et d'effets spéciaux, mais également un casting de haute volée. En plus de Jennifer Lopez, on pourra retrouver le solide Simu Liu (Shang-Chi) ou encore Sterling K. Brown (This is Us, Black Panther). Du beau monde donc pour ce film qui promet d'ores et déjà du gros divertissement. Et si J-Lo arrive encore une fois à porter le projet comme Mother, on peut déjà prédire qu’Atlas sera un carton qui trônera rapidement dans le top 10 de la plateforme.