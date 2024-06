Netflix enrichit donc son catalogue d'animation avec The Imaginary. Un film d'animation dessiné à la main, qui explore l'univers poétique des amis imaginaires. Réalisé par Yoshiyuki Momose et produit par Studio Ponac, connu pour ses œuvres telles que Modest Heroes et Mary and the Witch’s Flower, le film est basé sur l'ouvrage de 2015 de l'écrivain A.F. Harrold et de l'artiste Emily Gravett.

Un film émouvant sur Netflix

The Imaginary raconte l'histoire d'Amanda et de son compagnon imaginaire, Rudger, que personne d'autre ne peut voir. L'intrigue prend un tournant lorsque Rudger se retrouve seul dans la Ville, un lieu où les amis imaginaires délaissés doivent faire face à des menaces mystérieuses. Le film, qui combine aventures et émotions profondes, propose une réflexion sur l'amitié et l'isolement.

Avant son arrivée sur Netflix le 5 juillet, The Imaginary a été projeté dans les salles japonaises. Où il a connu un succès modeste avec des recettes de 919 000 dollars. Le film a été présenté pour la première fois au Japon. Recevant des critiques favorables pour son approche artistique et sa narration innovante. Netflix devrait lui permettre d'avoir un beau coup de boost. On y retrouve presque un air de Miyazaki.

La sortie de The Imaginary coïncide avec la mise en avant par Netflix de ses offres d'animation lors du Festival du film d'Annecy. Avec 130 millions de ses abonnés mondiaux qui regardent des animés sur une base mensuelle, Netflix continue de miser sur ce genre pour attirer un public diversifié et international.