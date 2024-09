Il arrive parfois que certains longs métrages marquent plus que d’autres, et ce ne sont pas forcément d'énormes blockbusters comme Titanic ou Avatar par exemple. Un bon nombre de films ont été récompensés d’un Oscar sans avoir coûté aussi cher qu’un film Avengers ; d’autres, avec ou sans récompenses, ont juste marqué les esprits pour une scène, une histoire, une musique… Des chefs-d'œuvre, il en existe quelques-uns, et Netflix va bientôt accueillir l’un d’eux, un film d’animation à ne surtout pas rater.

Netflix ouvre son catalogue à un monument de l'animation

C’est à un studio extrêmement connu que l’on doit cette pépite sortie pas plus tard qu’en 2023. Le Garçon et le Héron, film d’animation signé Ghibli arrive sur Netflix. Oui, ce superbe chef-d'œuvre récompensé aux Oscars pour le titre de meilleur film d’animation arrivera dès 2025 sur la plateforme de streaming.

Ce n’est pas le premier film Ghibli à être disponible sur Netflix d’ailleurs, puisque d’autres films tout aussi grandioses le sont déjà, comme Le Tombeau des Lucioles, Mon Voisin Totoro, Kiki la Petite Sorcière, Arrietty, le Petit Monde des Chapardeurs ou encore Le Château dans le Ciel et Princesse Mononoké.

Des longs métrages d’animation marquants pour la plupart. Que ce soit par le message qu’ils véhiculent, comme dans Princesse Mononoké ou Le Tombeau des Lucioles par exemple, ou par leur patte graphique et leur enrobage musical (le thème de Mononoké est à se damner).

En 2023, le studio nous signe un nouveau monument de l’animation japonaise avec Le Garçon et le Héron. Un véritable conte comme seul le studio est à même de nous offrir. Il nous raconte l’histoire d’un jeune garçon ayant fait face à une terrible tragédie, qui quitte alors la grande ville pour se retrouver à la campagne. Là-bas, il se liera d’amitié avec un héron cendré qui, peu à peu, deviendra son guide et l’aidera à traverser ce drame à sa manière.

Prenant, beau, touchant… un régal pour les yeux et les oreilles. Un film qui prend aux tripes que l’on vous recommande chaudement. Le Garçon et le Héron, ça arrive en 2025 sur Netflix.