L'une des séries les plus populaires de la plateforme Netflix a une belle annonce à faire à ses fans. Une nouveauté qui va certainement leur faire très plaisir.

La saison 4 de Bridgerton sur Netflix s'annonce pleine de surprises et d'émotions. Comme à chaque nouvelle saison, un membre de la célèbre famille Bridgerton est mis en lumière. Cette fois, c'est Benedict qui se retrouvera au centre d'une romance inattendue. Un nouveau personnage, au passé complexe et intrigant, fera son entrée dans son univers. L'objectif est d'apporter une bouffée de fraîcheur et de drame.

Netflix apporte un vent de fraicheur à sa série phare

Netflix a récemment annoncé que ce personnage serait incarné par Yerin Ha, une actrice australienne d'origine coréenne. Yerin Ha, qui s’est fait connaître pour son rôle dans la série Halo, incarnera Sophie Baek, une jeune femme déterminée et courageuse. Après un passé difficile en tant que domestique dans la haute société, Sophie se retrouvera au bal masqué de Violet Bridgerton. C'est évidemment là on l'on pourra voir sa rencontre avec Benedict Bridgerton qui changera le cours de sa vie.

Sophie est une jeune femme résiliente, obligée de travailler comme domestique pour un employeur exigeant. Sa vie prend un tournant radical lorsqu’elle se déguise pour assister à un bal masqué et rencontre Benedict. Leur relation sera marquée par de nombreux défis, notamment en raison de leurs différences sociales, mais promet de captiver les fans avec ses rebondissements.

Dans les livres de Julia Quinn, Sophie s’appelle Sophie Beckett, mais dans la série, son nom a été modifié pour refléter l’héritage coréen de Yerin Ha. Elle devient ainsi Sophie Baek. Ce changement est un clin d'œil à la diversité culturelle croissante de la série.

Un tournant pour la série

L'arrivée de Yerin Ha dans Bridgerton marque un tournant important pour la série. Elle ne se contente pas d'apporter une nouvelle histoire d'amour, mais enrichit également la série en termes de diversité de personnage. Avec ses huit épisodes, la saison 4 promet d'être riche en émotions.

Source : Netflix