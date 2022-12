Peu après la sortie de Need for Speed Unbound, EA et Criterion annoncent une bien triste nouvelle.

Que se passe t-il chez Criterion ? Le studio à succès, notamment connu pour sa licence phare Burnout et son surprenant FPS Black sur PS2, fait aujourd'hui face à une importante fuite de ses plus grands talents, ce qui pourrait déstabiliser le développement des prochains Need for Speed et mettre en péril le faible espoir de revoir Burnout sur nos machines. Mais EA a déjà trouvé une solution, en partie en tout cas et annonce de gros changements dans ses équipes.

D'importants départs chez EA et Criterion

Alors que Criterion est désormais aux commandes de Need for Speed, et que certains développeurs espéraient pouvoir ramener à la vie Burnout, voilà que pas moins de cinq vétérans du studio quittent le navire pour voguer vers de nouveaux horizons loin d’EA.

On apprend aujourd’hui que Matt Webster, vice-président Criterion quitte le studio après 23 ans de service et 32 ans de mariage avec EA. En plus de cette figure historique, quatre autres talentueux développeurs font leurs valises. Pete Lake, producteur exécutif qui était chez Criterion depuis 26 ans et Andrei Shires, directeur technique qui laisse derrière lui ses 16 ans de carrière. Alan McDairmant, responsable de développement depuis 17 ans chez Criterion et EA, et enfin, Steve Uphill responsable de contenu depuis plus de 10 ans.

Les cinq hommes déclarent qu'ils ont simplement décidé de tenter de nouvelles choses ailleurs, loin d’EA. Pas d’animosité à première vue donc, mais les choses risquent de se compliquer pour Need for Speed, qui avait pourtant réussi son retour avec Unbound. Pour pallier à cela, EA a d’ores et déjà trouvé quelques remplaçants.

EA envoie du renfort pour Need for Speed

L’éditeur annonce en effet avoir transféré Charity Joy, ex-productrice pour les UFC d’EA Sports, en tant que nouvelle productrice exécutive de la licence Need for Speed. Pour l’épauler, elle pourra compter sur l’aide de Geoff Smith qui quitte Codemaster et la direction des licences Dirt et Grid, pour s’occuper des futurs jeux de course de Criterion.

Suivant la nouvelle, David Rutter, directeur de la section jeux de course d’EA, s’est fendu d’un communiqué dans l’objectif de rassurer et motiver les troupes pour la suite, comme nous le rapporte GamesIndustry.

Cela fait maintenant un an que les équipes talentueuses de Codemasters et de Criterion se sont officiellement réunies en une seule force unifiée, pour conduire l'avenir du divertissement de course. C'est une période incroyablement excitante pour nous après le lancement récent de Need for Speed Unbound, la sortie réussie d'EA SPORTS F1 22 plus tôt cette année, ainsi que les progrès significatifs dans le développement de WRC.

En regardant vers l'avenir, nous savons que nous avons l’opportunité de faire évoluer nos jeux et nos expériences, et de les proposer à un public de fans encore plus large, notamment grâce à notre stratégie à long terme centrée sur nos points forts dans les jeux sports automobiles sous licence, ainsi que dans les jeux de course orientés arcade et en monde ouvert.

En nous appuyant sur les progrès réalisés en 2022, avec deux lancements, et de nouveaux projet à venir l’année prochaine, nous sommes convaincus que nous avons les meilleures personnes, travaillant sur les meilleurs jeux, et que nous réaliserons de grandes choses en 2023. via GamesIndustry

EA se veut rassurant, mais perdre de tels talents ne se fait jamais sans heurts. Que ce soit Matt Webster, Andrei Shires, Steve Uphill, Pete Lake ou encore Alan McDairmant, tous ont marqué Criterion et EA de leur empreinte, notamment sur les licences Need for Speed et Burnout.

Si la première continue de nous sortir des épisodes fréquemment, la seconde en revanche n’a pas sorti de nouveaux jeux depuis 2008 avec Burnout Paradise. Et bien que ce dernier a eu le droit à un remaster sur PS4, PC et Xbox One en 2018, nous n’avons donc pas eu de Burnout inédit depuis près de 14 ans. Les fans ont les crocs et espèrent bien la revoir un jour sur le devant de la scène, mais avec ces nouveaux départs, et la volonté d’EA de capitaliser un maximum sur Need for Speed, rien n’est moins sûr. Espérons au moins que cette licence ne soit pas trop impactée par les récents mouvements de personnel.