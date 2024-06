Quatre ans ont passé depuis la sortie de The Last of Us Part II. Or, à ce jour, le flou reste entier sur les futures productions de Naughty Dog. Après les nombreux reports du second opus de sa licence post-apocalyptique, le studio à la patte rouge resterait-il discret pour éviter une annonce trop précoce ? Cela dit, les effectifs étaient dernièrement concentrés sur le Remastered dudit jeu, sorti en début d'année sur PS5, et un projet mulitjoueur d'envergure finalement annulé.

Dès lors, les fans attendent impatiemment qu'un nouveau projet se montre plus explicitement chez les Dogs. Après une restructuration en interne, il est désormais certain qu'ils planchent sérieusement sur du concret. Et, à en croire le président du studio, on pourrait bien être surpris dans les années à venir.

Naughty Dog bien décidé à nous servir sa spécialité

Entendu récemment par le L.A. Times, Neil Druckmann a pu s'étendre longuement sur les projets du studio. C'est ainsi qu'il a relativisé l'avenir de la licence The Last of Us chez de Naughty Dog. Onze après la sortie du premier opus sur PS3, les aventures d'Ellie et Joel sont devenues peu à peu le cœur du travail de Naughty Dog en raison de la fin de celles de Nathan Drake dans Uncharted 4, sortie en 2016.

Dès lors, on se demande ce que le studio californien à dans sa manche. Or, d'après Druckmann, Naughty Dog préparerait « plusieurs projets solo ». Le journaliste, Todd Martens, d'ajouter qu'« une chose est sûre : ils seront conçus selon la vision de Druckmann ». Après la tentative avortée de The Last of Us Online, les équipes en reviendraient donc à leur spécialité.

Key art de The Last of Us Part II Remastered © Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment.

Alors, à quoi s'attendre de la part des Dogs ? Annoncé à demi-mot, on est quasi-certain qu'un The Last of Us 3 est en préparation. Ne comptait cependant pas sur un prochain Uncharted, le probable 5e opus ne serait pas confié aux créateurs de la licence. Parmi les autres projets, le studio pourrait enfin s'ouvrir à une nouvelle licence !

Deux rumeurs à ce sujet courent depuis quelques temps... La moins probable serait celle d'un jeu heroic fantasy, établie à partir de créations d'un artiste du studio qui, en réalité, semblait rendre hommage à Assassin's Creed. L'autre hypothèse... un peu plus plausible, serait celle d'un jeu de science-fiction. Il faut dire que de nombreux fans espèrent un titre dédié à Savage Starlight, une série fictive de comic books dont Ellie, l'héroïne de The Last of Us, est fan.

De belles choses se préparent chez Naughty Dog. Espérons toutefois que cette dynamique du multiprojet, qui a mis le studio en grande difficulté par le passé, réussisse. Pour rappel, il s'était confronté très fortement aux problématiques de crunch pendant le développement de TLOU2. Depuis, un remaniement a été opéré en interne afin d'accorder de meilleures conditions de travail aux employés. Les années à venir nous dirons donc si le nouveau management en place aura été bénéfique.