Naughty Dog adresse ses vœux de 2023 avec un bilan vidéoludique sur l'année en cours. Alors quels ont été les hits choisis par le studio californien ?

Les jeux préférés de Naughty Dog en 2022

Bien qu'ils soient très occupés avec leurs jeux, les différents membres de Naughty Dog décompressent comme tous les joueurs en essayant les titres qui sortent sur le marché. Mais quels ont été leurs chouchous ? À la non surprise générale, c'est Elden Ring qui est cité en premier. Par Arne Meyer (vice-président) et Jeremy Yates (directeur de l'animation).

Je sais qu'Elden Ring sera un choix populaire cette année, mais si vous m'avez entendu parler des jeux auxquels j'ai joué cette année ou si vous avez jeté un œil à mon récap PlayStation 2022, ce ne sera une surprise pour personne que je suis à fond dans ce train de la hype. Ce qui m'attire autant dans Elden Ring, c'est les couches de narration et la construction du monde qui s'enrichissent au fur et à mesure que l'on décortique les références visuelles, que l'on écoute les dialogues et que l'on lie les textes des objets. Arne Meyer via le site officiel des Dogs.

J Dietrich, qui travaille au département assurance qualité pour les options d'accessibilité, lui n'arrive pas à s'enlever de la tête Signalis. Un survival-horror indépendant qui cartonne en ce moment.

Je n'arrive pas à me sortir Signalis de la tête. Tout dans ce jeu était frais et nouveau avec une bonne dose de nostalgie survival-horror. L'histoire est différente de tout ce que j'ai pu voir, et je m'en souviendrai pour le reste de ma vie. 10/10 magnifique, amusant et délicieusement difficile.

Theo Tanaka, senior quality assurance chez Naughty Dog, est obsédé par God of War Ragnarok :

Rares sont les jeux qui m'attrapent, qui me font jouer tous les joueurs et qui me convainquent comme l'a fait God of War Ragnarok.

Les Dogs vous souhaitent une bonne année

Ce ne sont que trois exemples, mais bien sûr, il y en a davantage. Les développeurs mentionnent OlliOlli World, Marvel Snap, Stray, Rollerdrome, Horizon Forbbiden West, Valorant, Gran Turismo 7, Bloom ou Sifu. Pour consulter leurs avis, en anglais, c'est sur le site des Dogs.

Un top des meilleurs jeux 2022 pour Naughty Dog qui se termine par un message à l'intention des créateurs de ces jeux, et à la communauté de fans.

Avant de clore l'année, nous tenons à remercier chaleureusement tous les développeurs qui ont créé ces jeux extraordinaires. À nos fans, merci pour votre soutien indéfectible et d'avoir joué à toutes nos aventures, nouvelles et anciennes, au cours de l'année qui s'est écoulée. Nous sommes impatients de partager avec vous toutes les choses passionnantes à venir en 2023.

L'année 2023 pour Naughty Dog devrait être animée par la sortie de The Last of Us Factions et peut-être par l'annonce d'une franchise inédite. Sauf si The Last of Us 3 tente de voler la vedette !