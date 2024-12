Naughty Dog a enfin révélé une nouvelle licence aux Game Awards 2024, Intergalactic The Heretic Projet. Un jeu d'action-aventure de science-fiction influencé par deux œuvres monumentales : Akira et Cowboy Bebop. Dans cette nouvelle franchise, le joueur incarne la chasseuse Jordan A. Mun jouée par Tati Gabrielle aperçue dans la série The Last of Us, YOU et Les Nouvelles Aventures de Sabrina sur Netflix, ou Uncharted le film avec Tom Holland et Mark Wahlberg. Une actrice qui monte et qui ne sera pas seule pour ce voyage.

Quand l'Internet enquête sur le prochain jeu Naughty Dog

Naughty Dog a enflammé la Toile avec l'annonce d'Intergalactic: The Heretic Project en mal et en bien. Si certains ont accueilli la nouvelle à bras ouverts, malgré des réticences quant à la façon de présenter les placements de produits dans ce premier trailer, d'autres ont préféré s'évertuer à lancer une énième « polémique ».

Quel est le problème ? Certains ne semblent pas digérer d'avoir vu une héroïne métisse au crâne rasé, et au prénom pouvant convenir aussi bien à un homme qu'à une femme. Des raccourcis ont donc vite été faits et certains ont sorti les désormais habituelles cartes de la « propagande » et du « wokisme ». Un triste constat qui a même amené à de faux leaks, comme avant la sortie de The Last of Us Part II où certains avaient imaginé un scénario catastrophique pour essayer de détruire le jeu. Non sans une certaine once d'homophobie à la clé malheureusement.

Le studio Naughty Dog est en tout cas fier d'avoir recruté Tati Gabrielle qui a été « époustouflante » selon le co-président et directeur Neil Druckmann. Si cette dernière sera au centre de l'histoire, d'autres personnages graviteront évidemment autour comme celui de l'agent de Jordan qui est incarnée par Halley Gross (co-scénariste de The Last of Us 2). Dans la bande-annonce des Game Awards 2024, on peut aussi distinguer d'autres acteurs à l'image de Kumal Nanjiani (Silicon Valley) qui sera Colin Graves, un membre des Five Aces.

Des acteurs d'Intergalactic The Heretic Project découverts ?

Mais durant un passage du trailer d'Intergalactic The Heretic Projet, Naughty Dog a également laissé des pistes sur le reste du casting. Les internautes se sont attardés dessus et plusieurs autres personnalités ont été découvertes avant l'heure.

Tony Dalton (Better Call Saul) : un autre membre des Five Aces (à confirmer)

(Better Call Saul) : un autre membre des Five Aces (à confirmer) Stephen A. Chang (Jesse dans The Last of Us Part II) : un autre membre des Five Aces (à confirmer)

(Jesse dans The Last of Us Part II) : un autre membre des Five Aces (à confirmer) Ashley Scott (Jericho, Jumanji Next Level) / Kelly Reilly (Yellowstone, L'Auberge Espagnole) / Jessica Chastain (Interstellar, Zero Dark Thirty) : encore une membre des Five Aces

S'il y a plusieurs noms pour ce troisième personnage non divulgué, c'est que les avis divergent. Mais si on regarde avec attention, il semblerait que ce soit plutôt Ashley Scott. Le character design ressemblant très très peu à Kelly Reilly ou Jessica Chastain. De plus, si l'on se fie à une déclaration de Troy Baker, on devrait retrouver le célèbre comédien dans le prochain jeu de Naughty Dog. Pour rappel, l'acteur a déjà prêté sa voix à Joel de TLOU ou encore à Sam dans Uncharted 4: A Thief's End. Que pensez-vous ce casting pour le moment ?

Source : Reddit.