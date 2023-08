Le prochain jeu de la saga Naruto continue de se dévoiler et on apprend maintenant qu'une option géniale sera intégrée dans le titre. Les joueurs vont apprécier.

Cela fait bien longtemps que les fans de Naruto n'ont pas pu profiter d'une excellente adaptation en jeu vidéo. Malgré ses qualités, le titre multijoueur Shinobi Striker n'a pas répondu pleinement aux attentes et semble avoir encore plus ouvert l'appétit des joueurs qui attendent vraiment le successeur de la saga Ultimate Ninja Storm. Ça tombe bien, parce que c'est exactement ce que sera Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Le jeu commence de plus en plus à se dévoiler et on apprend maintenant que les joueurs PS5 et Xbox Series pourront utiliser une fonctionnalité assez surprenante.

Une option pour les joueurs PS5 et Xbox Series dans le jeu Naruto

Le site japonais dédié à Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections nous révèle quelques informations supplémentaires à son sujet notamment sur la partie technique. Sur PS4 classique, le jeu tournera en 1080p à 30 fps et en 1440p sur PS4 Pro. Le framerate sera aussi bloqué à 30 fps sur Xbox One et Nintendo Switch. Seuls les joueurs PS5 et Xbox Series X auront le privilège de jouer en 60 fps et dans une résolution 4K, s'il vous plaît.

Ce sont aussi les seuls qui pourront utiliser une fonctionnalité surprenante, mais particulièrement utile : celle de bloquer le matchmaking respectivement avec les utilisateurs PS4 et Xbox One pour ne pas avoir à jouer en 30 fps. Une option salutaire, dans un jeu qui mise beaucoup sur le multijoueur. Le matchmaking de Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections se doit d'être irréprochable et Bandai Namco ne le sait que trop bien.

Bien sûr, Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections ne compte pas que sur son multi pour attirer les fans de la licence. Il reprendra l'histoire de tous les jeux de la saga et intégrera un morceau de scénario inédit centré sur Boruto. Le fils du septième Hokage découvrira un jeu en ligne nommé « Ninja Heroes » alors que le monde sera en proie à une cinquième Grande Guerre ninja. Rappelons que cette nouvelle adaptation inclura les doublages français officiels de l'anime pour la première fois de l'histoire de la franchise. Rendez-vous le 17 novembre prochain sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo pour découvrir Naruto x Boruto : Ultimate Ninja Storm Connections.