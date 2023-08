Pendant de longues années, les fans de Naruto ont été gâtés grâce à plusieurs adaptations en jeu vidéo. Malheureusement, les titres de la franchise mythique se font de plus en plus rares depuis quelques années, notamment depuis que le ninja a laissé le premier rôle à Boruto. Un constat plutôt frustrant pour la communauté, mais qui va bientôt pouvoir se rattraper avec le jeu Naruto ultime prévu cette année. Il vient de se dévoiler longuement en annonçant une énorme surprise pour les joueurs français par la même occasion.

Le nouveau jeu Naruto fait monter la hype

Ce 21 août, Bandai Namco a enfin levé le voile sur la date de sortie de Naruto X Boruto : Ultimate Ninja Storm Connections. Celui qui se présente comme le jeu ultime pour les fans de la licence sera donc disponible le 17 novembre 2023 sur PS5, PlayStation 4, Xbox Series , Xbox One et Nintendo Switch. Une version PC via Steam est également prévue à une date antérieure encore non communiquée. Pour l'occasion, l'éditeur japonais a publié un nouveau trailer où l'on découvre les membres de la dangereuse organisation Kara au combat face à Naruto et Boruto. Boro, Delta et Koji Kashin seront jouables pour la première fois dans une adaptation de la licence. Le gameplay du titre paraît toujours aussi explosif et les capacités des personnages sont fidèlement adaptées. Mais ce trailer a fait l'effet d'une bombe pour une autre raison.

On apprend ainsi que Naruto X Boruto : Ultimate Ninja Storm Connections sera intégralement doublé en français avec les comédiens officiels de l'anime, une grande première ! Cette nouvelle fait déjà le bonheur des fans. « Le jeu est doublé en français ? Mais c'est historique ! », « merci pour cet effort », peut-on lire sur le réseau social X sous le post de Bandai Namco. Autre information importante : les précommandes du jeu sont déjà ouvertes.

L'édition Deluxe embarque le Season Pass avec une tenue bonus et cinq personnages non annoncés. De son côté, la version Ultimate comprend tout le contenu de l'édition Deluxe avec cinq tenues et deux accessoires inédits. Grâce à l'édition Collector, vous pourrez mettre la main sur deux figurines exclusives de Naruto et de Sasuke, un steelbook et une boîte collector. Enfin, le Collector Premium comprend tout le contenu précédemment évoqué avec un rouleau exclusif et des cartes de collection en plus.

Un titre qui s'annonce extrêmement généreux

Rappelons que Naruto X Boruto : Ultimate Ninja Storm Connections proposera un roster de 130 personnages jouables, dont plusieurs nouveaux venus comme Asura et Indra Ôtsutsuki, Naruto Uzumaki en mode Byron et Boruto en Kâma. Le mode histoire retracera toute l'histoire de la franchise (entendez par là le scénario de chaque jeu Ultimate Ninja Storm) ainsi qu'un morceau de scénario inédit avec Boruto et deux personnages originaux.

Durant cette intrigue qui se déroulera pendant les événements de l'œuvre éponyme, le jeune ninja va découvrir un jeu en ligne nommé « Ninja Heroes » et se lier d'amitié avec une certaine Nanashi. « Pendant ce temps-là, une chose inhabituelle dans le monde réel fait planer la menace d'une cinquième grande guerre des ninjas. Alors que le monde des ninjas est plongé dans le chaos, Boruto réalise qu'un homme mystérieux du nom de Merz pourrait bien se cacher derrière tout ça », peut-on lire sur le site officiel de Bandai Namco. Bien sûr, un mode multijoueur en ligne sera aussi de la partie.