Le très attendu jeu de baston Mortal Kombat est disponible en accès anticipé sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et... Nintendo Switch. Et pour cette dernière, c'est un peu la catastrophe. Depuis sa disponibilité, plusieurs utilisateurs ont mis en ligne des images et des captures d'écran. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat est loin d'être irréprochable...

Mortal Kombat à la ramasse sur Nintendo Switch

On le sait, le hardware de la Nintendo Switch commence à être vieillissant et a bien du mal à assurer sur les jeux les plus récents. Si cela passe "inaperçu" sur les productions du géant nippon comme The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, ce n'est clairement pas le cas pour beaucoup de jeux tiers. Mortal Kombat en est le parfait exemple. En fait, la version disponible sur la console hybride de Nintendo a été largement critiquée, à tel point que beaucoup se demandent comment le développeur peut demander le même prix sur Switch que sur les sur autres plateformes.

Comme on pouvait s'y attendre, la communauté s'est tournée vers Twitter et TikTok pour remettre en question la décision de NetherRealm de commercialiser Mortal Kombat à 70 dollars (69 euros chez nous). Vous pouvez jeter un œil sur les différentes publications ci-dessous, c'est tout de même un résultat assez pitoyable.

Au-delà de l'aspect graphique et de la modélisation des personnages, qui laissent à désirer, certains déplorent de nombreux bugs sur la version de Mortal Kombat sur Switch, de quoi énerver, surtout quand on paye un jeu plein tarif. Voyez plutôt le résultat avec cette aberration : de quoi rendre fou.

Un déchainement sur les réseaux et ailleurs

Forcément, on a rapidement eu droit à de nombreux memes sur le sujet pour se moquer du rendu. L'utilisateur de TikTok, Johniibo, qui couvre régulièrement les sorties de Nintendo, a déclaré que Mortal Kombat ressemblait à un jeu PS1 et que le résultat était tout simplement horrible. Dans une autre vidéo, le créateur a déclaré que, même s'il était "heureux" d'avoir accès à Mortal Kombat sur Switch, c'était "à la limite du criminel" de facturer le même prix pour cette version du jeu que pour ses homologues Xbox et PlayStation. Bref, c'est une catastrophe aussi bien pour le jeu en lui-même que pour la Nintendo qui montre une fois de plus ses limites.

C'est aussi sûrement pour cette raison que la firme japonaise est visiblement en train de travailler activement sur une Nintendo Switch 2 pour proposer une puissance plus conséquente. On espère que le moment venu, ce type de catastrophe industrielle sera un lointain souvenir. Car payer 70 euros pour un titre plein de bugs, c'est assez inadmissible, surtout en période de difficultés économiques.