Mortal Kombat 1 va bientôt sortir son DLC Omni-Man, mais en parallèle, une présentation divise actuellement beaucoup les fans. Cela fait jaser, notamment à cause d'un design.

Le célèbre jeu de combat, Mortal Kombat 1, prépare le terrain pour le retour d'un combattant Kameo normalement très apprécié : Tremor. Toutefois, malgré l'attente, le nouveau design du personnage semble diviser la communauté des joueurs.

Un design qui fait jaser sur Mortal Kombat 1

Introduit initialement dans Mortal Kombat : Special Forces, Tremor avait du mal à se démarquer face à des icônes telles que Scorpion et Sub-Zero. Il n'avait même pas figuré dans Mortal Kombat : Armageddon (2007), une édition qui rassemblait pourtant un grand nombre de personnages. Sa réintroduction dans Mortal Kombat 1 a donc été une véritable surprise.

Néanmoins, cette surprise a été rapidement tempérée par les réactions des fans à son nouveau design, dévoilé dans la récente bande-annonce de gameplay d'Omni-Man. Beaucoup estiment que NetherRealm, le studio derrière le jeu, est allé un peu trop loin avec l'aspect "rocheux" du personnage. Dans la précédente itération, Mortal Kombat X, Tremor était doté d'une peau partiellement rocheuse, avec des poings formés de pierre, un design qui semble manquer à certains. Un utilisateur a même mentionné : "Sa peau rocheuse semble très... inconfortable". C'est vrai que le rendu est très particulier, voyez plutôt :

Un design qui ne passe pas dans Mortal Kombat 1.

Il convient toutefois de noter que tous n'ont pas décrié ce nouveau design pour le personnage Kameo. Certains louant sa fidélité au thème terrestre du personnage. De l'autre côté, Omni-Man, futur ajout à Mortal Kombat 1, reçoit des critiques élogieuses, surtout pour ses fatalities impressionnantes. Attendu en novembre, il sera le premier personnage invité de MK1, avec Tremor à ses côtés. Et clairement l'emballement est assez grand. Il suffit pour cela de jeter un œil sur X (ex-Twitter) :

Un DLC qui plait pourtant

Pour mémoire, Omni-Man est un personnage de la série de bandes dessinées Invincible, créée par Robert Kirkman (également créateur de The Walking Dead). Omni-Man, dont le vrai nom est Nolan Grayson, est le père du protagoniste principal, Mark Grayson (alias Invincible). Omni-Man est originaire d'une planète appelée Viltrum et possède des pouvoirs comparables à ceux de Superman, tels que la force surhumaine, la capacité de voler, une vitesse incroyable, et une durabilité extraordinaire... Tout un programme.

Quant à Tremor, sa singularité réside dans sa maîtrise de la géologie. Capable de manipuler la terre pour attaquer, il peut déclencher des séismes. Mais aussi créer des projectiles rocheux et se parer d'une armure minérale. Dans des versions antérieures comme Mortal Kombat X, il alternait entre apparence humaine et rocheuse, adaptant ainsi sa stratégie au combat. Et c'était visiblement une meilleure option pour les joueurs.