Les rumeurs se sont longtemps enchaînées concernant la suite de la franchise Mortal Kombat. Celui que l’on nomme pour le moment Mortal Kombat 12 n'a eu de cesse de faire parler de lui depuis des mois. Notamment à cause d'Ed Boon, créateur de la franchise qui s’est bien amusé avec les nerfs des fans en teasant à la fois MK12 et Injustice 3. Autre jeu extrêmement apprécié et attendu. Mais après des mois de rumeurs, c’est bien un Mortal Kombat qui arrivera cette année et une énorme révélation sera faite dès demain jeudi 18 mai 2023.

Mortal Kombat 12 ou 1, peu importe, la licence va se transformer

Mortal Kombat est devenu LA franchise de jeux de combat la plus vendu de tous les temps devant des colosses comme Tekken ou encore Street Fighter qui auront tous les deux le droit à un nouvel épisode cette année aussi. Le versus fighting va donc faire parler les poings en 2023 et c’est tant mieux. Mais là où la concurrence rempilera pour une suite, Mortal Kombat pourrait bien prendre tout le monde par surprise.

Depuis son dernier teasing, le jeu laisse en effet entendre qu’il serait plus qu’une simple suite. L’annonce du jour le suppose également et le compte Twitter officiel a même perdu sa bannière, sa photo de profil et sa description, laissant place au vide, tel un big bang. D’ailleurs, un insider généralement bien informé avait confirmé que le jeu ne s'appellerait pas MK12 il y a plusieurs jours de cela en dévoilant même différentes versions du jeu, dont un Kollector hors de prix.

Peu d'infos mais déjà des personnages en fuite ?

Oui, visiblement, le prochain jeu s'appellerait en réalité Mortal Kombat 1 et se présenterait donc comme une sorte de reboot. Ce qui risque de ne pas plaire aux fans qui espéraient déjà avoir un douzième épisode et une suite à la timeline de MK11. Reste maintenant à définir les proportions que prendrait ce potentiel reboot. Est-ce un reboot du lore ? Une sorte de Remake du premier opus ? Ou une remise à plat de l’univers et des mécaniques de jeu ? Bonnes questions.

Mais nous en apprendrons davantage dès demain dans la journée. Et on sera sur le qui-vive.

Pour le moment, on ne sait absolument rien du jeu mais quelques bruits de couloirs parlent d'ores et déjà du roster avec des personnages ultra cultes, dont certains héros ultra violents tout droit sortie de chez DC et d'une série hyper populaire de d'Amazon Prime Video. Affaire à suivre.