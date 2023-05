Mortal Kombat 1 est confirmé et sortira très bientôt. Mais pour l’heure, on ne sait absolument rien du jeu. Toutefois, un gros leak vient de révéler plusieurs personnages hyper appréciés. Ça promet un véritable festival de tripaille !

Après des mois de teasing, et une tonne de rumeurs, Mortal Kombat 1 s’est officiellement révélé à tout le monde il y a peu. Pas de gameplay pour le moment, mais une bien belle bande-annonce en CGI qui annonce déjà un spectacle particulièrement sanglant. MK 1 se présentera comme un vrai / faux reboot. Il compte bien complètement revoir le design de ses personnages, les mécaniques de jeu et l’origin story de ses champions, mais conservera tout de même une continuité dans la trame de la franchise en succédant directement à Mortal Kombat 11. Beaucoup de changements à prévoir donc. Mais ce qui ne change pas en revanche, c’est l’amour qu’a la licence pour le gore et les DLC.

Puisque oui, si le jeu n’a pas encore dévoilé ce qu’il a dans le ventre, on a d’ores et déjà eu l’occasion de voir de la tripaille à gogo et l’on sait déjà qu’un DLC est confirmé. Plusieurs en réalité. D’ailleurs, un leak récent vient de confirmer le contenu du premier Kombat Pack. Il révèle par la même occasion l’identité de plusieurs héros jouables qui ne font clairement pas dans la dentelle. Ça va saigner !

Mortal Kombat 1 va faire dans le gore, même avec ses guests !

C’est Amazon Italie qui aurait lâché l’information dans le détail de sa fiche produit (désormais rectifiée). On y apprend donc que le Kombat Pack 1, dont l’achat est assuré lors de l’acquisition de la version Premium ou Kollector du jeu, comprendra pas moins de 6 héros. Trois personnages bien connus de la franchise avec Ermac, Takeda et Quan Chi, mais aussi 3 guests stars. Ici, ce ne sont que des super-héros ultra violents connus des amateurs de comics et de séries TV.

C’est ainsi que l’on apprend que ce serait Peacemaker, Homelander (le Protecteur en Français), ainsi qu’Omni Man qui rejoindraient le roster (encore inconnu) de Mortal Kombat 1. Les deux premiers sont bien connus puisque ce sont notamment les “ heros “ de deux grosses séries très populaire sur Amazon Prime Video. Peacemaker dans la série du même nom et Homelander dans The Boys. Omni Man quant à lui vous parlera peut-être un peu moins mais reste un personnages très populaire. Il est l’un des héros principaux des comics The Invincible et l’antagoniste central de la série animée du même nom. Elle aussi disponible sur Amazon Prime Video d'ailleurs.

Trois guests ayant un vrai penchant pour la violence qui devrait nous faire des fatalities bien gore comme on les aime. Si Omni Man est nouveau dans la liste, c’est la seconde fois que Peacemaker et Homelander revienne sur la table. Si les rumeurs doivent être une fois de plus prises avec des pincettes, l’erreur d’Amazon Italie ne laisse que très peu de place au doute. Plus qu'à attendre la confirmation avec une annonce officiel. Peut-être lors du prochain PlayStation Showcase ?