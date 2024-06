Trois mois après sa sortie, Mortal Kombat 1 avait écoulé presque trois millions d'exemplaires sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Mieux ou moins bien que MK11 ? Warner Bros Discovery n'a pas détaillé, mais en toute logique, le dernier épisode performe autant, au minimum, que son prédécesseur. Les fans n'ont pas boudé leur plaisir pour un jeu qui soufflera sa première bougie à la rentrée. Un anniversaire clé propice à de belles annonces pour des contenus inédits, comme un agrandissement du roster ? Peut-être.

De la SF et de l'horreur pour le Kombat Pack 2 de Mortal Kombat 1 ?

Le Kombat Pack 1 de Mortal Kombat 1 a serré ses rangs pour offrir l'hospitalité à Homelander (The Boys). C'est le cinquième et avant-dernier combattant du roster, en sachant que Takahashi Takeda sera disponible en accès anticipé le 23 juillet 2024 avec le Kameo Ferra. Il n'y a pas de feuille de route pour la suite, mais des dataminers ont peut-être percé à jour les plans de NetherRealm Studios.

Selon les fichiers explorés par Interloko (via IGN), de vraies légendes du cinéma devraient faire partie du Kombat Pack 2 de Mortal Kombat 1. Et parmi elles, il y a un vilain cultissime de l'horreur : GhostFace. Le tueur au masque blanc et la robe noire de Scream. Ce qui rend ce leak crédible, c'est qu'Ed Boon, le producteur historique de la licence, avait tweeté une image avec des méchants de l'horreur dont Leatherface (Massacre à la tronçonneuse), Freddy Krueger (Les Griffes de la Nuit), Jason Voorhees (Vendredi 13). Ces trois là ont déjà été ajoutés dans d'anciens MK. Mais sur le cliché, il y avait également d'autres têtes avec un « ? » comme Pinhead (Hellraiser), Chucky, Jigsaw (Saw) et Ghostface de Scream.

En plus du tueur, Mortal Kombat 1 devrait dérouler le tapis rouge à deux personnages liés directement ou indirectement à Arnold Schwarzenegger. Il s'agit du T-1000 de Terminator 2 et de Conan Le Barbare. Pour compléter le tableau, les kombattants Cyrax, Sektor et Noob Saibot devraient revenir. On ne sait pas quand l'annonce aura lieu, mais peut-être qu'on aura des nouvelles le 14 septembre 2024 pour le premier anniversaire de MK1.