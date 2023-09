Mortal Kombat 1 est officiellement sorti sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo et PC. Fini l'accès anticipé qui a permis à certains de prendre une longueur d'avance. Les premiers retours sont globalement très bons, sauf sur la console de Big N. En l'espace de quelques heures seulement, cette version est devenue la risée d'Internet à cause de ses graphismes très en retrait, et de l'instabilité du jeu. Est-ce que tous les problèmes remontés, et raillés par les internautes, seront corrigés ou vaut-il mieux éviter comme la peste d'acheter MK1 sur Switch ?

Mortal Kombat 1 est une cata sur Switch, mais ça ira mieux...

Mortal Kombat 1 est l'une des grosses sorties de septembre 2023, et la chaîne youtube ElAnalistaDeBits ne pouvait de toute évidence pas passer à côté. Le média a donc réalisé un comparatif des différentes versions et hélas, c'est un naufrage complet sur Nintendo Switch. Il n'y a d'ailleurs qu'à admirer les quelque captures ci-dessous pour constater l'ampleur des dégâts. D'un coup, tous les personnages se sont pris un sacré coup de pelle !

Les internautes se sont moqués du résultat, mais la modélisation désastreuse des visages n'est pas le seul souci de Mortal Kombat 1 sur Nintendo Switch. Outre le downgrade graphique violent, divers avis déplorent des problèmes de framerate, des bugs ainsi que des ennuis de commandes à cause des performances justement. « Il y a des problèmes de framerate, de grosses variations de résolution, des soucis dans le traitement des commandes liés aux performances, des contenus absents, des bugs qui cassent le mode Invasion, des temps de chargement trop longs et des menus qui ne répondent pas » résume Nintendo Life.

Il y a t-il quelque chose à faire ? Du côté des joueuses et des joueurs, non évidemment. À part se refreiner de se procurer la version Switch de Mortal Kombat 1 pour le moment. Car selon Ed Boon, l'un des créateurs de la licence, ça va s'améliorer (ah !). « Un certain nombre de problèmes relevés seront résolus. L'idéal pour nous aurait été de sortir la version que nous voulions absolument. Mais tout ce qui pose problème est sur notre liste et sera corrigé » (via BBC Newsbeat).

De nouveaux Kombattants dingues en DLC ?

Le roster de Kombattants de Mortal Kombat 1 est satisfaisant, mais des rumeurs suggèrent qu'il pourrait être encore plus fou. Vraiment plus fou. D'après des dataminers, des fichiers du jeu teasent notamment la possible venue de Ghostface. Le tueur mythique de la saga Scream. L'un des dialogues « F*ck Movies. Nothing beats a good book » serait l'un des dialogues découverts. Conan le Barbare, qui a déjà fait l'objet de bruits de couloir, serait aussi toujours en lice.

Dans une interview pour Rolling Stones, Ed Boon a d'ailleurs fait une confidence sur le casting de Mortal Kombat 1. John Wick aurait pu être dedans, mais les négociations ont échoué. « John Wick est l'un des personnages que nous avons essayé d'avoir pour Mortal Kombat, mais nous ne l'avons pas eu ». Dommage, car Baba Yaga aurait été comme à la maison. Vous pourrez toujours vous consoler avec l'illustre JCVD, Jean-Claude Vandamme, dans son rôle de Frank Dux de Bloodsport. Même si, on va pas se mentir, la ressemblance est approximative.