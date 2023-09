Monster Hunter prépare quelque chose c'est sur et Capcom joue avec nos nerfs. Quelque chose d'énorme est en préparation ? C'est bien possible !

Summer Game Fest, Gamescom… En Europe, nous n’avons que ça à la bouche, mais on a tendance à oublier que ce ne sont pas les seuls salons dédiés au jeu vidéo. Dernièrement, c’est au Japon que s’est tenu un événement spécial très important, le Tokyo Game Show.

Un TGS chiche en annonces fortes, mais riche en présentations. On a eu le droit à du Final Fantasy Rebirth (FF Remake 2), Dragon Quest, Persona 5 Tactica et tout un tas d'autres jeux dont raffole l'archipel (et le monde entier en fait). C’est d’ailleurs durant cet événement que Capcom est venu parler de ses franchises. Une présentation du DLC très attendu de Resident Evil 4 Remake, une vidéo de Dragon's Dogma 2, une nouvelle trilogie de remasters pour Ace Attorney, mais aussi et surtout Monster Hunter.

Un troll monstrueux, mais une vraie annonce également

Une annonce un peu spéciale d’ailleurs, puisque si on sait qu'un nouveau jeu Monster Hunter vient tout juste de sortir, on attend surtout des nouvelles du gros morceau, l’épisode qui doit succéder à Monster Hunter Rise Sunbreak. Ce dernier ayant tiré sa révérence il y a peu, il est temps pour Capcom de passer à la suite, et on sait que c’est inévitable. Alors, lorsque durant sa présentation, l'éditeur a fait monter la sauce, tout le monde y a cru.

Véritable ascenseur émotionnel, Capcom a gentiment trollé ses fans en leur faisant croire, volontairement ou non, à l'annonce d'un nouvel opus. En réalité, ce n'était qu'un petit montage pour l'anniversaire de la franchise. Oui, en mars 2024, Monster Hunter soufflera ses 20 bougies et aura même le droit à une collaboration avec Exoprimal pour fêter ça. La firme japonaise nous remercie donc, nous autres fans de la franchise, et nous demande de patienter un peu en nous dévoilant qu’une tonne d'annonces arrive prochainement. Capcom a même diffusé un message sur ses réseaux en affirmant qu'après 20 années de bons et loyaux service, il espère «poursuivre encore sur cette lancée en proposant des expériences de chasse encore meilleures, plus grandes et plus excitantes» qui iront jusqu'à nous surprendre. Prometteur donc.

Bientôt un nouveau jeu comme Monster Hunter World ?

Capcom attendra-t-il vraiment le mois de mars pour faire des révélations, ou pouvons-nous espérer avoir des nouvelles d’un éventuel gros jeu prochainement ? Et pourquoi pas aux Game Awards à la fin de l’année d'ailleurs ? Nous verrons. Ce qui est sûr, c’est que les joueurs attendent de pied ferme un nouvel opus, et ils sont des millions à espérer une suite à Monster Hunter World, le plus gros succès de Capcom à ce jour (toute licence confondue). On a beaucoup de mal a imaginer un avenir sans un nouveau Monster Hunter sur consoles actuelles. Entendez par là un opus exclusif à ces dernières. Si Monster Hunter Rise n'a pas a rougir face à la concurrence et s'impose clairement comme un incontournable, Capcom nous à prouver avec Monster Hunter World qu'il savait capitaliser sur les capacités des consoles les plus puissantes. Un opus développé pour PS5, Xbox Series et PC a de quoi faire rêver non ?