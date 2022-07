De plus en plus d'éditeurs se mettent au NFT comme nous avons pu le voir très récemment avec Square Enix et FF7. Mais Mojang derrière Minecraft a une position toute autre. Les détails

Voilà une décision qui devrait marquer les mémoires et peut être même être un signal pour d'autres studios et éditeurs. Mojang Studios a décidé d’éclaircir sa position sur les NFTs et la blockchain au sein de Minecraft, après une demande de la communauté, et la réponse est assez limpide :

Les NFTs et la blockchain sont bannis du jeu

Le studio Mojang derrière Minecraft s’est donc adressé via un long billet de blog aux joueurs ou créateurs qui sont « activement impliqués dans l’achat, la vente ou l’échange de NFT qui utilisent Minecraft (comme des skins ou des mondes) ». Cette simple phrase suffit à comprendre les intentions de Mojang :

Les intégrations des NFT dans Minecraft ne sont généralement pas quelque chose que nous prendrons en charge ou que nous autoriserons. Les NFT ne sont pas inclusifs pour notre communauté, et créent des scénarios de 'ceux qui ont' et de 'ceux qui n'ont pas

Au delà de l'aspect purement marketing, il est vrai qu'un NFT de part sa symbolique va créer un rapport de force entre les joueurs et souligner certaines inégalités entre ceux qui peuvent payer et ceux qui ne peuvent pas. Le NFT vient aussi éloigner le joueur de l'expérience de jeu originelle et encourager le profit, ce que Mojang refuse. Le studio de Minecraft enfonce le clou dans sa conclusion et explique :

Pour s'assurer que les joueurs de Minecraft profitent d'une expérience bienveillante et inclusive, les technologies de la blockchain ne sont pas autorisées à être intégrées dans notre jeu ni dans ses serveurs, ni être utilisées pour créer des NFT associés aux contenus du jeu.

Un manque de fiabilité selon les créateurs de Minecraft

L'autre raison qui est invoquée par Mojang c'est le peu de fiabilité autour des NFTs notamment avec des prix artificiellement gonflés. La blockchain étant une technologie de stockage permettant d'inscrire et sécurisée des informations numériques, elle est également interdite, étant un tremplin pour les NFTs.

Bref, Minecraft offre un signal fort pour l'usage des NFTs dans le jeu vidéo. Et c'est clairement une décision historique surtout quand on sait que le jeu est le plus gros succès vidéoludique de l'histoire.