Minecraft, tout le monde connait. Ce jeu de construction du studio Mojang est un des succès les plus célèbres du jeu vidéo, qui, même après des années, continue d’avoir une base de fans très solide. En même temps, il poste des mises à jour très régulièrement avec à chaque fois du nouveau contenu et parfois de nouvelles mécaniques. Elles permettent toutes de réveiller l’imagination des joueurs. Pourtant, malgré ses années de bagage, certaines choses manquaient. Il semblerait que Microsoft va faire un pas de plus vers sa grande concurrente.

L’arrivée de Minecraft sur PS5

Minecraft a traversé toutes les générations de consoles pour s’installer un peu partout. Le titre de Mojang est disponible sur PC, sur Mobile, Nintendo Switch, Xbox 360, One Series, PS3, PS4….. Bref, sur toutes les consoles. Enfin toutes, pas vraiment, car la PS5 n’avait jamais eu droit à une version native. Seulement, l’utilisateur PlayStation Game Size, connu pour régulièrement dataminer les données du PlayStation Store, vient de donner de l’espoir aux fans. Selon lui, une version PS5 devrait prochainement faire son apparition. Il faut cependant prendre ces informations sont encore au stade de rumeur. Il n’a pas non plus révélé la date de sortie ni même dévoilé une image du jeu, mais les données internes de la boutique laisseraient donc entendre que Minecraft sera prochainement jouable nativement sur PS5. Il était temps.

Actuellement, le jeu est techniquement jouable sur la console, via la rétrocompatibilité PS4. Le problème c’est que cette dernière n’est pas très optimisée et que certaines fonctionnalités sont carrément absentes comme le ray-tracing, qui améliore la lumière et rend le jeu plus agréable à voir. Manquent aussi à l’appel la 4 K et les 120 FPS. Quoiqu’il en soit, il faudra attendre pour voir si cette version PS5 rattrape son retard. Pour les fans, ce leak reste tout de même une bonne nouvelle, et s’il se concrétise il pourrait ouvrir la porte au développement de Minecraft sur le PSVR2.