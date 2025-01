Minecraft 2 pourrait-il sortir un jour ? Si le créateur Markus « Notch » Persson se met d'accord avec Microsoft, c'est une possibilité. Le cas échant, le développeur devrait tout de même finir par offrir une suite spirituelle aux fans, en parallèle de son nouveau jeu qui mélange roguelike et dungeon crawler. Même si l'homme décide d'aller au bout de ces deux idées, il ne faut pas les attendre avant quelque temps. Pour patienter, la première mise à jour de l'année du jeu qui l'a rendu richissime est tombée, voici ce qui change.

La première mise à jour Minecraft de 2025 est disponible

C'est un début en fanfare pour Minecraft qui a besoin des joueuses et joueurs afin de tester plusieurs nouveautés grâce à la première mise à jour de l'année 2025. Quoi de neuf pour le bac à sable de Mojang ? Les cochons reprennent le pouvoir et évoluent avec deux variantes inédites. En vous provenant dans des biomes enneigés, vous pourrez croiser le cochon froid et son pelage épais qui lui permettra de faire face aux températures négatives. Dans les décors désertiques, où le climat est meilleur, vous trouverez le cochon chaud avec sa fourrure brun-rouille.

Les nouveautés du premier patch 2025 de Minecraft font également progresser les environnements forestiers dans le but de les rendre plus vivants. Pour une ambiance plus cosy et dans le ton, le jeu ajoute des feuilles tombantes (dans tous les biomes forestiers, des feuilles mortes (pour le sol des forêts avec un léger bruissement au moment de passer dessus) et des fleurs sauvages (blanches et jaunes dans les prairies, forêts de bouleaux et anciennes forêts de bouleaux).













Désormais, le bloc magnétite dans Minecraft s'obtiendra avec un lingot de fer et des briques ciselées au lieu du lingot de Netherite. « Vous pouvez tester ces fonctionnalités en activant les instantanés pour Minecraft: Java Edition, ou en activant les aperçus/bêta pour Minecraft: Bedrock Edition. Pour installer un instantané, ouvrez le lanceur Minecraft et activez les instantanés dans l'onglet « Installations ». Pour activer l'aperçu/la version bêta pour Minecraft: Bedrock Edition, suivez ces instructions. L'aperçu est disponible pour Minecraft: Bedrock Edition Realms sur Xbox, Windows 10/11 et iOS. Les versions bêta sont disponibles sur Android (Google Play) » précise le site officiel.

