Minecraft est loin d'être mort. Mojang prévoit encore de belles choses pour sa poule aux œufs d'or et ça va faire plaisir à beaucoup de joueurs, on peut vous le dire.

Qui aurait cru qu'un jeu bac-à-sable à l'esthétique on ne peut plus cubique aurait conquis une communauté aussi grande dans les années 2010 ? Pourtant, c'est le pari qu'a relevé le Suédois Markus Persson, alias Notch, avec Minecraft. Racheté ensuite par Mojang Studios, le titre a connu une expansion colossale. En 2020, il passait le cap des 200 millions d'exemplaires écoulés. Après 15 ans de service, le studio pense à son avenir.

Minecraft n'a pas dit son dernier mot

Aujourd'hui, tout le monde reconnaît Minecraft. Véritable phénomène sur YouTube, apparitions dans Smash Bros et bientôt un film en live-action avec Jack Black et Jason Momoa... le jeu de Mojang compte assurément parmi les plus populaires au monde. Et le studio ne compte pas laisser l'enthousiasme retomber de si tôt. De belles choses sont encore à prévoir.

On pourrait croire qu'après 15 ans et plusieurs déclinaisons, l'inspiration manquerait. C'est pourtant tout le contraire ! Mojang annonce des « mises à jour régulières » pour Minecraft. Jusqu'à présent, le jeu distribuait du nouveau contenu essentiellement pendant les périodes estivales. Désormais, la communauté profitera de nouveautés gratuites tout au long de l'année.

Celle-là en aura d'ailleurs un aperçu plus souvent. De fait, le traditionnel “Minecraft Live” aura maintenant lieu deux fois pas an, plutôt qu'une. Il abandonnera le vote pour les mobs et présentera plus en détails les fonctionnalités en développement pour le jeu. Mojang rappelle en outre l'importance de ses joueuses et joueurs sur le rendu du jeu. La communauté continuera donc d'être au cœur du processus de création.

© Mojang Studios

Enfin, une énorme nouvelle accompagne ces précisions calendaires. De fait, Mojang déclare officiellement travailler sur une « version PlayStation 5 native ». Le jeu est, jusqu'à présent, disponible sur à peu près tous les supports. Toutefois, même si la version PS4 est compatible sur la nouvelle console de Sony, le studio compte bien optimiser l'expérience sur PS5. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le multijoueur aussi connaîtra des améliorations prochaines, sans plus de détails pour le moment.

Espérons toutefois que le rythme plus soutenu des mises à jour sera compatible avec les ambitions du studio. Une chose est sûre, Minecraft a de belles années encore devant lui. Mojang compte sur sa communauté pour « les quinze prochaines années » au moins.