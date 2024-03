Certains d'entre vous ont peut-être grandi avec Minecraft. Il est probable que vous ayez pris part à l'aventure de Mojang au moins une fois dans votre vie. Dans tous les cas, ce nom ne doit pas vous être inconnu. La portée du jeu cubique est dantesque, et ce, même après autant d'années d'existence. Mais pour continuer à impliquer la communauté dans l'expérience, il faut un suivi régulier de la part des développeurs. A ce sujet, un nouveau patch a été publié par le studio, et il est bien conséquent.

Un nouveau patch énorme pour Minecraft

L'update en question apporte plusieurs grosses retouches dans la balance, à commencer par une augmentation de la vie des loups. Eh oui, dorénavant, ils sont plus résistants, et donc moins susceptibles de mourir à cause d'une flèche perdue. Une amélioration qui ira parfaitement avec les variantes inédites pour le fidèle compagnon. On peut dire que c'est un beau cadeau. Mis à part ça, on relève quelques ajouts qui sont actuellement au stade expérimental. Ils débarqueront officiellement avec la 1.21, mais on en a déjà un avant-goût ici.

On a, par exemple, le « Bogged », un nouveau type de squelette qui tire des flèches empoisonnées. En contrepartie, ils sont plus rapides à abattre, et ils sont plus lents. On relève également le « Vault », un cube spécial qui contient une multitude de trésors et de ressources. Il vous suffit juste d'avoir la bonne clé pour l'ouvrir, et l'affaire est réglée. Attention, ils peuvent seulement être trouvés dans un endroit bien précis : les « Trial Chambers ». Vous l'aurez compris, l'avenir s'annonce radieux pour Minecraft, et ce n'est pas prêt de s'arrêter.

On vous a listé la majeure partie des nouveautés de cette mise à jour. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous rendre à l'adresse officielle du site de Minecraft. On ne rentre pas dans les détails pour la simple et bonne raison qu'on est surtout face à des correctifs divers et variés. Ils impactent la stabilité, le gameplay, les monstres, les cubes, bref, tout y passe. De toute évidence, ça nous donne encore une bonne raison de relancer, qui n'a clairement pas dit son dernier mot. Est-ce que ce sera le cas un jour ? C'est la question qu'on peut se poser.