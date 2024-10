Le magnifique collector de Metroid est enfin de retour en stock, et cerise sur le gâteau, le prix est encore plus doux qu'au lancement. Mais dépêchez-vous si vous voulez mettre la main dessus !

Metroid Prime 4 Beyond sera probablement le champ du signe de la Switch à n'en pas douter. À l'heure d'écrire ces lignes, Big N ne dispose vraisemblablement plus de cartouches aussi importantes pour la fin de vie de sa console. Mais ça pourrait également très bien être l'une des premières vitrines de la Nintendo Switch 2. Le potentiel est là et les fans trépignent d'impatience d'embarquer avec Samus Aran pour une nouvelle mission.

Le collector Metroid Prime Samus de retour

Le fabricant de statuettes en résine et de bustes First 4 Figures n'a pas résisté à la tentation de s'attaquer à une autre icone de Nintendo. Après Zelda ou encore Super Mario, un collector Metroid est en train d'être livré à celles et ceux qui l'ont précommandé à temps, avant la rupture de stocks. Eh oui, cette statuette de Samus Aran a visiblement eu du succès puisqu'il est compliqué de se la procurer. Ce goodies exclusif Metroid représente donc l'héroïne du jeu qui repose fièrement sur un socle avec l'emblème Screw Attack.

Comme souvent avec First 4 Figures, les détails et la fidélité sont au rendez-vous, avec en plus des ajouts pour faire briller ce collector Metroid Prime. La boite de la version classique renferme ainsi deux bras interchangeables pour varier les plaisirs, et la statuette bénéficie d'un éclairage LED qui permet d'illuminer les parties les plus importantes comme le casque de Samus Aran.

Dimensions, poids et prix de Samus Aran Varia Suit par First 4 Figures

Hauteur : 27,5 cm

Largeur : 20 cm

Profondeur : 22 cm

Poids : 620 grammes

Date de livraison : à partir du 20 octobre 2024

Prix : 123,75€ au lieu de 149,99€

La statuette Metroid est disponible sur Cultura via nos liens cliquables. Si vous êtes intéressés, foncez car les stocks ne devraient pas durer.

Source : Cultura.