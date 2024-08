Pour bien démarrer la semaine, on a mis en ligne nos impressions sur Metal Gear Solid 3 Remake. Une prise en main assez courte finalement et décevante. Le remake a vraiment besoin d'être peaufiné et on s'interroge encore sur les conséquences des nouveautés de gameplay. En résumé, même si on vous invite à lire notre preview pour avoir un avis beaucoup plus étayé, une plus belle plastique ne suffira pas à convaincre. À titre de comparaison, Silent Hill 2 Remake nous a bien plus surpris.

Une survie plus énervée dans Metal Gear Solid Remake ?

On a donc pu découvrir Metal Gear Solid Delta avant son lancement à une date encore indéterminée sur PS5. Avant de retourner dans la jungle de Snake Eater, presque vingt ans après la sortie de l'original sur PS2, on s'est entretenu avec Noriaki Okamura. Le producteur de MGS3 Remake que les anciens connaissent pour son statut de réalisateur sur le premier Zone of the Enders, entre autres. Au cours de cette discussion, que vous pouvez retrouver dans notre bafouille, on a voulu le cuisiner sur les changements apportés ou non à cette relecture. Et il était important pour nous de savoir comment le système de dégâts allait évoluer dans Metal Gear Solid 3 Remake.

« Le système est identique à celui de l’original. Nous l’avons cependant modifié pour qu’il soit plus en phase avec le style des jeux actuels » a-t-il déclaré. À la lecture de cette réponse, on a donc compris qu'il y aurait éventuellement des améliorations de confort, à l'image des raccourcis pour les camouflages par exemple, mais il y aura peut-être plus. « S’il est resté évasif sur la façon dont cette fonctionnalité [le système de blessures] affectera la jouabilité [de Metal Gear Solid Delta], Okamura a confirmé que les dégâts subis affecteraient certainement Snake, améliorant ainsi le système de dégâts du jeu original. Vous voulez que Snake reste efficace ? Il faudra alors s’occuper de ses fractures… » affirme Corey Brotherson pour le PlayStation Blog.

Les blessures dans Metal Gear Solid 3 Remake auront-elles de vraies conséquences sur le gameplay ? Par exemple, va-t-on se retrouver avec un Naked Snake boiteux ? Le sang perdu va t-il alerter les gardes ? Pour ce point, ce serait surprenant étant donné que l'IA n'est pas plus intelligente. En revanche, il est précisé qu'on pourrait être recouvert de sang en cas de feu nourri. Ce qui n'est pas sans rappeler Metal Gear Solid V The Phantom Pain.

Source : PlayStation Blog.