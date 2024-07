Max a beau être le petit dernier de la grande famille des plateformes de streaming chez nous, ça ne l'empêche pas de déjà peser sérieusement dans la balance. Comme Netflix, le nouveau géant de la SVOD met les petits plats dans les grands et propose encore une fois un mois chargé en nouveautés. Très chargé même, avec des films cultes, des exclusivités et de bons gros blockbusters.

Tous les films Max d'aout 2024 avec du culte et des blockbusters

C’est un déluge de films cultes qui nous attend ce mois-ci sur Max avec notamment Training Day, film policier marquant avec le charismatique Denzel Washington, ou encore Les Affranchis, un incontournable. On va aussi avoir droit à un peu de légèreté avec les comédies musicales Mamma Mia! et leur casting 5 étoiles. Il y aura également les deux premiers films de La Momie, des comédies d’action cultes des années fin 90-2000. Enfin, des blockbusters avec Edge of Tomorrow, Tenet, l'excellent film de Nolan et Shazam! La Rage des Dieux. On vous l’a dit, Max met vraiment le paquet pour cette seconde partie de l’été.

1/07 Jeux Olympiques de Paris 2024 - jusqu'au 11 août - à suivre en direct sur Max avec Eurosport La Cite de Dieu - un drame brésilien qui a fait couler beaucoup d’encre Split - un thriller intense avec James McAvoy par M. Night Shyamalan Les Affranchis - le film absolument culte Martin Scorsese No Sudden Move - un thriller policier intense avec Benicio Del Toro Training Day - le puissant polar culte avec Denzel Washington Diversion - un film de magouilles avec Margot Robbie et Will Smith The Ghost Writer - un thriller avec Ewan McGregor, Pierce Brosnan



2/07 Le Goût Des Merveilles - une comédie avec Virginie Efira Sans Sarah, rien ne va - une comédie hilarante avec Jason Segel et Kristen Bell Thérapie de couples - une comédie avec Vince Vaughn et ENCORE Kristen Bell



4/07 Elizabeth Taylor The Lost Tapes - un documentaire sur la célèbre actrice



7/07 Brooklyn Affairs



9/07 Mamma Mia! - la comédie musicale culte avec son casting 5 étoiles Mamma Mia! Here we go again - la suite de la comédie musicale culte, toujours avec son casting 5 étoiles Mr Wolff - film d'action avec Ben Affleck The Town

14/07 Beetlejuice - le film culte de Tim Burton, qui aura bientôt le droit à une suite Edge of Tomorrow - film de science fiction impressionnant avec Tom Cruise et Emily Blunt

15/07 La Momie - la comédie d'action culte aussi avec Brendan Fraser et Rachel Weisz Le retour de la Momie - la suite du film juste au dessus, avec les même acteurs



22 août Délicieusement Végan, avec la cheffe Charity Morgan - apprendre a faire la cuisine sainement, c'est bon

25/07 Reminiscence

27/07 Tenet - le dernier blockbuster de Christopher Nolan avant Oppenheimer

29/07 Shazam! La rage des Dieux - le retour du héros comique de DC



Toutes les séries d'aout 2024 dont certaines hyper attendues

Côté série, en plus de nouveaux épisodes de House of the Dragon, Max ajoutera des nouveautés à son catalogue, dont La Cité des Dieux : La lutte continue, la suite du film éponyme qui s’annonce tout aussi poignante que le long métrage. Les déjantés Rick et Morty seront aussi de la partie avec une nouveauté, un anime de 10 épisodes tout aussi taré que la série originale.

Enfin, la série Industry reviendra avec une saison 3 très attendue. On retrouvera bien entendu tout le casting et leurs petites histoires, mais pour cette saison, une immense star de Game of Thrones sera aussi de la partie, Kit Harington, l’éternel Jon Snow, qui tiendra ici un nouveau rôle majeur.

7/07 The Great - Saisons 1-3



8/07 Double Kidnapping - une série docu sur de sombres affaires d'enlèvements