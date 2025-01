Max s’est rapidement imposé en France comme un sérieux concurrent de Netflix, Prime Video ou encore Disney+, pourtant tous bien installés. Quoi de plus normal dans la mesure où la plateforme existe depuis un moment dans d’autres pays et a donc pu se faire un solide catalogue, d’autant plus qu’elle possède pas mal de franchises fortes qu'elles proviennent d’HBO ou de Warner. Game of Thrones, House of Dragon ou encore tout l’univers DC y sont par exemple disponibles. Mais il y aussi d’autres pépites parfois méconnues, et pourtant.

Une série adorée de Max reviendra prochainement

L’une des séries Max les plus appréciées n’est pourtant pas l’une des plus populaires aux yeux du grand public. Il s’agit de The White Lotus, une série qui s'intéresse à une franchise de complexe hôtelier de luxe portant le même nom et où chaque saison a ses propres drames. Deux saisons, deux meurtres que les spectateurs doivent résoudre en revenant sur la chronologie des évènements et en découvrant les multiples facettes de plusieurs résidents richissimes la plupart du temps. Si The White Lotus fonctionne si bien sur Max, c’est grâce à son ambiance, malaisante au possible, ses thèmes, mais aussi son casting qui sonne juste à chaque fois.

Après une première saison très réussie, une seconde différente, mais toujours honnête, une troisième saison arrivera dès le 16 février prochain. On y retrouvera de grands noms du petits et grands écran comme Aimee Lou Wood (Sex Education), Walton Goggins (Fallout), Jason Isaac (Harry Potter) ou encore Carrie Coon (Gone Girl).

Mais la série ne s’arrêtera pas en si bon chemin puisqu’une saison 4 de The White Lotus a été commandée par HBO Max et sortirait pour 2026 si tout va bien. Une nouvelle qui va certainement faire plaisir aux fans de la première heure. Malheureusement, on ne sait strictement rien concernant son intrigue ou son casting, il faudra donc encore patienter.

source : Variety