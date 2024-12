C’est peut-être la dernière plateforme SVOD à être arrivée chez nous, Max n’a pourtant pas à rougir face à la concurrence. Anciennement HBO Max, le géant possède d'énormes franchises. On pense notamment à Games of Throne ou encore à l’immense DC Universe. D’ailleurs, ce dernier est en pleine expansion avec le prolifique James Gunn à sa tête, qui nous a dévoilé il y a peu une alléchante bande-annonce pour son prochain film Superman. Mais c’est avec un tout autre personnage DC que Max a percé récemment, avec une série désormais culte.

L'une des meilleures séries de Max nous prépare quelque chose

Il boite, il est vilain et n’hésite pas à tuer pour un rien en plus de souvent mettre des bâtons dans les roues de Batman, on parle bien entendu du Pingouin. Avec The Penguin, série spin-off qui se concentre sur le personnage et son entourage, Max a fait exploser les critiques. Matt Reeves, papa de The Batman avec Robert Pattinson, a étendu son univers pour quelques épisodes d’une grande noirceur et d’une grande profondeur. Avec une palette de personnages glaçants et imprévisibles qui éclate sans prévenir. Colin Farrell est méconnaissable dans la peau du gangster et en impose sérieusement à chaque fois qu’il est à l’écran, mais s’il y en a bien une qui excelle plus que tout, c’est Cristin Milioti. Elle campe une Sofia Falcone assez incroyable.

The Penguin n'a pas dit son dernier mot !

Si vous ne l’avez pas encore vu, on ne peut que vous recommander de vous y mettre immédiatement. The Penguin vaut clairement le détour. Et si vous avez adoré, tant mieux, puisque ce n’est pas terminé. Il a déjà été dit que plusieurs personnages de la série seraient de retour dans The Batman 2 et que ces quelques épisodes seraient d’ailleurs importants pour la suite. Mais en prime, sachez qu’une saison 2 est prévue, du moins, les discussion sont en cours ça en prend grandement le chemin.

C’est Matt Reeves lui-même qui en parle dans les colonnes de Variety. Autour d’un dialogue avec Zoe Kravitz, le réalisateur vend la mèche. « Oui, nous sommes en discussion avec Lauren LeFranc [la showrunner] pour faire une autre saison. C'était une expérience spéciale. Je me sens vraiment chanceux ». Mais comme pour tout, Reeves souhaite prendre son temps pour faire une nouvelle saison au poil. « Ces personnages ne m'appartiennent pas, ils appartiennent au monde. Il s'agit de savoir si on peut les aborder d'une manière qui exprime quelque chose de personnel. » Conclut-il.

On n'en saura pas plus pour le moment, mais c’est une excellente nouvelle. Pour l’heure, on vous pousse une fois encore à jeter un œil à cette excellente série, disponible sur Max. Elle passe même très bien si vous n'avez pas vu le film The Batman.

Source : Variety