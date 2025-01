Contrairement aux dernières nouvelles autour de Mass Effect 5, la situation ne serait finalement pas si encourageante qu'escompté. Après la sortie du controversé Dragon Age The Veilguard, tout portait à croire que BioWare allait maintenant entièrement se consacrer au retour de sa légendaire franchise space opera. Il n'en serait cependant et fort malheureusement rien, si l'on en croit Mark Darrah, ancien producteur exécutif du studio, et consultant sur son dernier jeu en date.

Y'a-t-il vraiment un pilote dans le vaisseau Mass Effect 5 ?

Il semblerait que les retours pour le moins mitigés des joueurs autour de Dragon Age The Veilguard aient encore porté un sérieux coup à un BioWare déjà pas vraiment en forme. Nous apprenions notamment il y a peu le départ de sa directrice, Corinne Busche. Maintenant, il semblerait que ce soit le développement de Mass Effect 5 qui en paye le prix. Alors qu'on aurait pu croire que les étoiles étaient enfin alignés pour que sa production démarre à vitesse supraluminique, son éditeur Electronic Arts semble à l'heure actuelle avoir d'autres plans pour les équipes du studio.

C'est en tout cas ce qu'avance Mark Darrah dans une vidéo publiée en novembre, mais alors accessible uniquement aux membres de sa chaîne YouTube. Dans celle-ci, il indique en effet que Mass Effect 5 serait encore en pré-production. Ce alors qu'il a été annoncé il y a maintenant... quatre ans. Selon la stratégie d'Electronic Arts, BioWare ne va maintenant développer qu'un jeu à la fois. Vu l'état encore très embryonnaire de leur prochain titre, les développeurs désœuvrés vont donc pour l'instant être affectés à d'autres projets de l'éditeur, comme notamment un certain Battlefield 7.

Si tel est le cas, des rumeurs selon lesquelles Mass Effect 5 ne sortirait pas avant, au plus tôt, 2028 ou 2029 semblent hélas de plus en plus plausibles. Si tant est qu'Electronic Arts consente encore à investir dans BioWare, au vu de ses déboires depuis maintenant plusieurs années. Tout espoir n'est a priori pas encore perdu, mais l'attente risque d'être affreusement longue. De quoi potentiellement laisser un énorme champ libre à Exodus, un autre jeu spatial très prometteur, justement développé par des vétérans de la légendaire trilogie Mass Effect.

Source : Mark Darrah sur YouTube