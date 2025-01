EA apporte des précisions sur l'avenir de BioWare et de Mass Effect 5. Malgré les départs et licenciements, le prochain jeu prochain jeu pourrait être démentiel vu l'équipe de vétérans qui est dessus.

Avant la sortie de Dragon Age Veilguard, BioWare s'est restructuré et a procédé à des licenciements, en plus des précédents départs qui avaient déjà réduit les effectifs. Dès lors, il y avait de quoi s'inquiéter non seulement pour le studio, mais également pour l'avenir des franchises telles que Mass Effect ou même de Dragon Age. Mais finalement, EA a un plan pour éviter tout démantèlement de l'équipe et des développeurs avec une très grande expérience vont s'assurer que ME5 soit une réussite.

Une équipe de vétérans pour Mass Effect 5, ça sent bon

Le récent départ de Corrinne Busche, la directrice de Dragon Age Veilguard, ne devrait pas avoir d'incidence sur le développement de Mass Effect 5. Dans un blog, BioWare a donné des nouvelles sur son avenir et celui du prochain volet de leur space opera. « Maintenant que Dragon Age : The Veilguard est sorti, une équipe centrale de BioWare développe le prochain jeu Mass Effect sous la direction de vétérans de la trilogie originale, dont Mike Gamble, Preston Watamaniuk, Derek Watts, Parrish Ley et d'autres ». Ces noms vont certainement parler aux fans de la première heure, mais pour les autres, il est peut-être important de faire un point sur ces personnes.

Et c'est clairement une équipe de choc supervisée par Michael Gamble, le producteur exécutif de ME2. Preston Watamaniuk, le game director de Mass Effect 5, est à BioWare depuis 24 ans et a été lead designer sur la trilogie originale, Star Wars KOTOR ou encore Neverwinter Nights. Au titre de directeur créatif, on a Parrish Ley qui a été le garant des cinématiques sur sur le tout premier épisode de la saga culte. Derek Watts, directeur artistique sur les trois Mass Effect, occupe quant à lui la place de... directeur artistique sur le cinquième opus. On ne change pas une équipe qui gagne visiblement !

Enfin, pour la narration, le studio a fait appel à un élément extérieur qui n'était pas de BioWare à la base avec Mary DeMarle, scénariste principale sur Deus Ex Human Revolution / Mankind Divided, ainsi que Marvel's Guardians of the Galaxy. Ce casting est une excellente nouvelle pour le futur jeu et pour toutes celles et ceux qui redoutaient déjà un changement de cap, notamment en raison de la direction prise par Dragon Age 4 où certains ont crié au scandale à cause de choix qui ne leur convenaient pas.

BioWare revoit sa façon de travailler

Mass Effect 5 est donc sous haute surveillance, mais une grosse déception se confirme néanmoins, à savoir que le titre ne serait pas prévu avant plusieurs années puisque l'équipe va être affectée à d'autres projets en parallèle. « Nous profitons de l'intervalle entre deux cycles de développement pour réimaginer la façon dont nous travaillons chez BioWare. À ce stade du développement, nous n'avons pas besoin du soutien de l'ensemble du studio. Nous avons des talents incroyables ici à BioWare, et c'est pourquoi nous avons travaillé avec diligence ces derniers mois pour mettre en relation plusieurs de nos collègues avec d'autres équipes d'EA qui avaient des postes à pourvoir et qui leur convenaient parfaitement ». Une déclaration qui confirme qu'en plus de Mass Effect 5, BioWare a visiblement été appelé pour soutenir Battlefield 7 aux côtés de quatre autres studios. Si avec ça le FPS ne réussit pas son retour...

Source : BioWare.