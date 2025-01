L’univers de Star Wars pourrait bientôt s’enrichir avec une série télévisée se déroulant à l’époque de l’Ancienne République. D’après des rumeurs récentes, ce projet serait en préparation chez Lucasfilm, probablement pour une diffusion sur Disney+. Si rien n’est encore officiel, l’idée seule suffit à raviver l’excitation des fans. Du Kotor dans les cartons ?

Une série Star Wars Kotor ?

L’époque de l’Ancienne République est l’une des plus fascinantes de l’univers Star Wars. Située des milliers d’années avant les films principaux, elle dépeint une galaxie où Jedi et Sith s’affrontent dans des guerres épiques. Cette période regorge de conflits, de trahisons et de héros légendaires, offrant une immense liberté pour raconter de nouvelles histoires.

Ce n’est pas la première fois que des rumeurs circulent autour de cette ère. En 2019, Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, avait évoqué "quelque chose" en rapport avec Star Wars Knights of the Old Republic (KOTOR), sans donner plus de détails. Aujourd’hui, l’insider Daniel Richtman affirme qu’une série est bel et bien en développement, bien qu’elle ne soit pas directement une adaptation des jeux cultes.

Pas un remake des jeux KOTOR

Si cette série se déroule à l’époque de Star Wars KOTOR, elle ne devrait pas être une adaptation directe des célèbres jeux vidéo. Et cela pourrait être une bonne nouvelle. Dans les jeux, le personnage principal, Revan, est entièrement personnalisable, tant sur son apparence que dans ses choix moraux. Cela laisse place à des interprétations très personnelles, difficiles à retranscrire dans un format linéaire comme une série.

En revanche, une intrigue inspirée de cette époque, avec des clins d’œil ou des apparitions de personnages emblématiques comme Revan ou Malak, pourrait plaire à la fois aux fans des jeux et aux néophytes. Depuis des années, les spéculations sur le casting de Revan enflamment les discussions. Si la série confirme sa présence, ce sera un moment fort pour les amateurs de Star Wars.

Comme souvent avec Star Wars, les rumeurs autour de nouveaux projets suscitent autant d’excitation que de prudence. Beaucoup de séries ou de films annoncés par Lucasfilm n’ont jamais vu le jour. De plus, le remake de Knights of the Old Republic, annoncé en 2021, reste lui aussi entouré de silence, ce qui n’aide pas à apaiser l’impatience des fans.

