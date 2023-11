BioWare n'est peut-être pas au top de sa forme, ça ne l'empêche pas de continuer à faire du teasing comme chaque année autour de ses licences fétiches. En ligne de mire ces derniers temps, Dragon Age Dreadwolf, à venir prochainement, et Mass Effect 5, qui lui emboîtera le pas. Deux grosses licences de RPG qui partagent autant de choses qu'elles ont de différences.

Et en ce N7 Day partiellement ombragé par une triste affaire de licenciement, le studio a enfin partagé des informations, et cette fois, on a le droit à un vrai teaser.

Une trilogie légendaire, une suite très attendu

Mass Effect, c'est avant tout une trilogie portée par le commandant Shepard, héros humain qui sauvera le système stellaire entier d'une extinction totale, ou presque. Quoi qu'il en soit, la fin de son épopée avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Il faut dire que suivre la légende d'un personnage durant des années, la faire évoluer à travers 3 jeux en transportant ses sauvegardes, et terminer sa course comme le proposait le troisième volet, ça pouvait mal se passer. Mais depuis, l'eau a coulé sous les ponts, BioWare a rafistolé sa fin et tout le monde est presque content.

Des années plus tard est sorti Mass Effect Andromeda, le vilain petit canard de la bande qui a échoué à recréer une épopée. Le studio l'a compris, la seule chose que les fans veulent, c'est une suite directe de la première trilogie et peut-être même le retour de têtes connues.

Mass Effect 5 se montre enfin un peu plus ! Mais pas trop...

L'une d'entre elles a d'ailleurs été confirmée lors des N7 Day des précédentes années. Liara T'Soni, l'une des premières équipières de Shepard. La belle Asari n'a visiblement pas lâché l'affaire et aurait même retrouvé quelque chose ou quelqu'un de précieux. Shepard ? Le Normandy ? Bonne question.

En 2023, nouveau N7 Day, cette fois BioWare a partagé une succession d'énigmes menant à une vidéo de quelques secondes. On peut y voir la silhouette d'une femme semblant être équipée d'une tenue N7, le fameux groupe d'élite bien connu de la licence. Alors que les fans épluchent déjà chaque pixel de la vidéo et chaque mot écrit par le studio, une mention fait couler beaucoup d'encre : Epsilon.

De quoi s'agit-il ? Bonne question. On trouvera des théories de fans et des fanfictions mentionnant un projet secret intimement lié au N7, un relai cosmodesique caché et tout un tas de choses similaires, mais rien de concret. Pour le moment, il semblerait que ce nom de code soit le nouveau nom de cette suite. Le jeu s'appellerait donc désormais Mass Effect Epsilon. Mais même ça, nous n'en sommes pas sûrs à l'heure où ces lignes sont écrites. Nous verrons si de nouveaux indices tombent prochainement. À suivre…