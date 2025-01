Même si le jeu n’a pas fait l’unanimité chez certains joueurs, Dragon Age Veilguard signe le grand retour de Bioware sur le devant de la scène. Criblé de polémiques, le jeu a sérieusement été malmené à sa sortie, mais pour d’autres fans, le problème est ailleurs, plus en profondeur, loin de tout le brouhaha. Pour beaucoup, Bioware aurait perdu sa griffe, sa patte narrative, ce qui fait craindre le pire pour Mass Effect 4. Mais l’un des plus gros reproches faits au jeu pourrait bien être rectifié avec la sortie du prochain Mass Effect, si l’on en croit les indices…

Une fonctionnalité ultra appréciée par les fans de Bioware et Mass Effect

Mass Effect est une licence marquante qui a donné naissance à une trilogie absolument culte et un quatrième jeu un peu à côté de la plaque qui a rapidement été balayé sous le tapis. Mass Effect, c’est un univers de science-fiction extrêmement riche, des personnages attachants et surtout beaucoup de liberté dans la construction de notre personnage et de ses relations avec ceux qui l'entourent. Que ce soit nos compagnons de route, ou non d’ailleurs. Il était même possible de faire un/une Shepard absolument ignoble grâce au système Renégat et Paragon.

Sorte de karma maison, il fait basculer la balance du bien et du mal en fonction de nos choix. Le comportement de notre personnage, son reflet aux yeux de tous, l’écriture de sa légende à travers les trois jeux en étaient alors nettement impactés. Des choix terribles pouvaient même conduire à la disparition pure et simple d’un ou plusieurs compagnons, a contrario, on pouvait tisser des relations durables du premier au troisième jeu.

Une fonctionnalité extrêmement appréciée et très intelligente qui offrait autant de piquant dans une partie, que de rejouabilité. Dans Dragon Age Veilguard, ce système de choix moraux, bons ou mauvais, est absent, à la déception générale. De quoi effrayer pour Mass Effect 4 ? Pas nécessairement. Michael Gamble, directeur sur le jeu, a récemment discuté de ce système de Paragon et Renegat. Il affirmait notamment que la plupart des joueurs ont fait des Shepard Paragon (bons), peu se sont jetés à corps perdu dans le côté obscur. Pourtant, les deux facettes sont indissociables et ne peuvent exister l’une sans l’autre selon lui, ça n’aurait pas de sens.

Un retour confirmé et attendu ?

Les fans se sont alors chauffés concernant Mass Effect 4, une artiste ayant même remarqué qu'une des illustrations officielle de Mass Effect 4 mettait bien en avant le logo du Paragon justement. Toutefois, Michael Gamble a rapidement calmer leur ardeur, ou presque… Le développeur a affirmé qu’il parlait du système de la trilogie d’origine, pas du prochain jeu. Néanmoins, il n’a ni affirmé ni réfuté la présence de cette fonctionnalité dans Mass Effect 4, se contentant au contraire d’un peu de teasing en lançant un : « Vous devrez juste attendre pour voir… ». Il est donc tout a fait probable de revoir se système dans le prochain jeu. Vu les retours autour de Dragon Age et de l'historique de la licence, il y a peu de chance de voir cette fonctionnalité passer à la trappe.

Mass Effect 4 est encore loin et on ne sait que peu de choses à son sujet, si ce n’est qu’il fera bien suite à la trilogie originale. On a également eu la confirmation du retour de certains personnages, notamment de Liara, qui pourrait bien avoir une importance toute particulière. Mais comme l’a dit Gamble, on doit juste attendre à ce stade…

Source : Michael Gamble sur X