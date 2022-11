Depuis son annonce, Marvel’s Spider-Man 2 se fait bien discret. Attendu comme le messie par les fans à chaque State of Play ou événement majeur de l’industrie, l’exclusivité PS5 tarde à se montrer. Pourtant, le jeu serait toujours bien prévu pour l’année prochaine. Alors que des nouvelles officielles se font attendre, l’un des acteurs d’un personnage clé indique qu’il pourrait y avoir un gros changement pour cette suite.

Un personnage clé différent dans Marvel's Spider-Man 2 ?

Alors que Yuri Lowenthal et Nadji Jeter devraient reprendre respectivement leurs rôles de Peter Parker et Miles Morales, l’un des membres du casting ne sera visiblement plus de la partie. Dans un tweet depuis supprimé, l’acteur qui prêtait sa voix à Harry Osborn dans le premier jeu a confirmé qu’il ne serait pas de retour dans Marvel's Spider-Man 2, à son plus grand regret. Selon lui, Insomniac Games aurait décidé d’opter pour une approche plus réaliste en voulant des acteurs dont la voix colle davantage à l’âge du personnage.

« Je suis déçu, mais je le comprends. Ce sera un jeu incroyable » a tout de même relativisé Scott Porter dans son tweet. Il est donc fort probable que les développeurs opèrent de gros changements pour Harry Osborn, qui soyons honnête auraient du sens compte-tenu de la fin du premier épisode. Il se pourrait même que le personnage ait le droit au même traitement que Peter Parker lors de la sortie du remaster en 2020, avec un tout nouveau visage plus réaliste. Ce ne serait en tout cas pas étonnant puisque Marvel's Spider-Man 2 sera exclusif à la PS5 et Insomniac semble vouloir faire les choses en grand pour cette suite.

Il faudra cependant attendre une apparition potentielle aux Game Awards ou un éventuel PlayStation Showcase afin de découvrir du gameplay et de savoir dans quelle mesure Harry Osborn sera de retour, même si on se doute que ce sera sous la forme de flashbacks. Pour rappel, Marvel's Spider-Man 2 est toujours prévu pour 2023, à une date indéterminée.