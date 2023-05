Dans les prochains jours, on devrait enfin connaître la date de sortie de Marvel's Spider-Man 2. Et tant qu'à faire, on espère également du gameplay PS5 pour cette exclu hautement attendue. Les informations devraient par conséquent être plus nombreuses, mais le film d'animation Spider-Man Across the Spider-Verse a peut-être déjà vendu la mèche d'un ajout majeur de ce nouveau jeu. Une mécanique pour rendre encore plus grisante le parkour et les envolées entre les nombreux immeubles.

Spidey pourrait voler dans Marvel's Spider-Man 2

L'un des gros points forts de Marvel's Spider-Man et Marvel's Spider-Man Miles Morales, c'est son gameplay aérien. Lorsque l'on est au sol, c'est une simple déclinaison de Batman Arkham, mais en l'air, le jeu prend une toute autre dimension. Les sensations sont excellentes et reflètent les capacités de l'homme araignée. Si on se doute qu'Insomniac Games va encore affiner cela, par exemple avec de nouvelles cabrioles, le studio pourrait avoir préparé une autre surprise pour Marvel's Spider-Man 2.

Au milieu de tous les Spidey qui figurent sur la dernière affiche de Spider-Man Across the Spider-Verse, on peut voir la version de l'exclusivité PlayStation. Pour éviter de chercher pendant des heures, on a redimensionné le poster et mis en évidence le personnage ci-dessous. Le Peter Parker d'Insomniac Games a déjà été confirmé au casting avec d'autres déclinaisons. Merci le multivers ! Mais sur cette image, ce qui interpelle, ce sont les petites ailes blanches sous les bras du Tisseur. Cela rappelle l'ajout de Tony Stark à la combinaison de Spider-Man dans la dernière trilogie de films avec Tom Holland et Zendaya.

Pour les fins observateurs de Reddit qui se sont aperçus de cela, il y aura une répercussion directe dans Marvel's Spider-Man 2. L'homme araignée aurait ainsi la capacité de planer, en plus de tous ses autres mouvements. Et clairement, ça pourrait faire une différence de taille en termes de possibilité de gameplay liés au parkour. Par ailleurs, dans les précédents jeux, Peter Parker y faisait référence en mentionnant un test peu concluant de cette invention. Peut-être que le jeune homme a échoué, mais qu'Insomniac Games a réussi à intégrer une telle fonctionnalité à Marvel's Spider-Man 2 ?

Une suite totalement dingue ?

Durant un live, Jon Paquette, directeur narratif, s'est laissé aller à un maigre teasing sur Marvel's Spider-Man 2. Selon lui, ce nouvel épisode pourrait bien être le magnum opus du studio. Leur plus gros jeu jamais réalisé, devant les deux premiers volets ou encore Ratchet and Clank Rift Apart - qui, au passage, est offert aux abonnés PS Plus Extra & Premium. « Je suis tellement impatient pour Marvel's Spider-Man 2. Évidemment, je ne peux pas dire grand-chose. Mais nous travaillons d'arrache-pied pour essayer de nous assurer que ce soit le meilleur jeu que nous ayons jamais réalisé. Et nous avons hâte de le partager avec vous tous » a-t-il déclaré.

Pour en avoir le cœur net, il faudra juger à la sortie. Aucune date n'a été donnée, mais Marvel's Spider-Man 2 pourrait arriver en septembre 2023. Une exclusivité totale PS5 comme le dernier Ratchet & Clank.