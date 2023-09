Marvel's Spider-Man 2 sortira le 20 octobre 2023 en exclusivité PS5 et les nouvelles images augurent du bon. De notre côté, nous y avons joué, mais motus et bouche cousue. Rendez-vous le vendredi 15 septembre à 17h sur Gameblog. D'ici là, le mieux placé pour en parler n'est autre que Bryan Intihar, directeur créatif sur le premier épisode et cette suite. Ça va swinguer !

Marvel's Spider-Man 2 comme simulation ultime de super-héros ?

Le cœur des fans de comics et de jeux vidéo balance entre Marvel's Spider-Man et la trilogie Batman Arkham. Certains ne veulent pas faire de choix, quand d'autres ont déjà prêté allégeance à l'homme araignée ou au justicier de Gotham. Et si Marvel's Spider-Man 2 venait redistribuer les cartes en faveur de Spidey ? Les joueurs devraient être satisfaits par le jeu au regard de récents propos tenus par le directeur créatif Bryan Intihar.

« Il y a une raison pour laquelle nos jeux précédents s'ouvrent immédiatement sur une séquence de balancement. C'est le fantasme ultime. L'une des choses que nous voulions établir dès le premier jour, c'était de rendre hommage au fait qu'être Spider-Man est un fantasme pour tant de personnes. On dit que « n'importe qui peut porter le masque ». Mais nous, nous souhaitons que tout le monde puisse le porter et être bon à cela. Ça devrait être très accessible » (via Inverse). Comme ses aînés, Marvel's Spider-Man 2 devrait permettre aux afficionados de « vivre leur rêve par procuration », et ne pas mettre d'importantes barrières entre les différents profils. Y compris les joueurs handicapés qui bénéficieront d'un panel d'options pour adapter le jeu à leur convenance.

Pour celles et ceux qui ont des problèmes de motricité, l'action de Marvel's Spider-Man 2 pourra être réduite. Et avec plusieurs réglages allant de la vitesse normale à 30%, 50% ou 70%. Les textes des menus pourront être lus à haute voix et les cinématiques seront disponibles en audio-description pour les malvoyants. Des exemples de nouveautés auxquelles s'ajoutent toutes les précédentes options. Dans ce domaine, les exclus PlayStation font très fort, tout comme des titres Xbox à l'instar de Forza Horizon 5 ou du prochain Forza Motorsport.

Crédits : Insomniac Games.

Les dernières infos sur l'énorme exclu PS5

Marvel's Spider-Man 2 est d'ores et déjà l'un des plus gros poids lourds de la PS5. Il occupera en effet 98 Go d'espace sur votre SSD. Soit légèrement plus qu'Horizon Forbidden West (2 Go seulement), mais moins que d'autres jeux de la console comme Star Wars Jedi Survivor et ses 135Go. Une information révélée sur la boîte de la PlayStation 5 collector qui est disponible depuis début septembre, mais sans le titre cela va de soi. Les nouvelles images ont aussi dévoilé quelques détails sur les environnements.

Si Coney Island et son parc d'attractions, le Grand Army Plaza et Times Square seront bien dans Marvel's Spider-Man 2, il y aura un absent. Le Chrysler Building, situé à l'intersection de Lexington Avenue et de la 42e rue à New-York, ne sera pas modélisé. Comme pour le spin-off Miles Morales, Insomniac Games et Sony Interactive Entertainment ne sont pas parvenus à un accord avec les propriétaires actuels. Le bâtiment a été cédé en 2019 pour 150 millions de dollars, d'où le fait qu'il ne soit que dans Marvel's Spider-Man sorti en 2018.