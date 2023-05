Après le carton et l'aura du premier opus, sans compter le succès du spin-off centré sur Miles Morales, il était impossible de ne pas voir arriver une suite. Il y a deux petites années de ça, Insomniac nous présente alors Marvel's Spider-Man 2, suite directe des premières aventures de nos deux tisseurs préférés qui nous fera une nouvelle fois voltiger à New York en affrontant de nouveaux ennemis.

Marvel's Spider-Man 2 vend beaucoup de rêve

C'est alors que les fans et joueurs très curieux se sont rapidement enflammés sur la toile. Ils se sont alors mis à rêver de coopération en ligne ou encore d'ennemis légendaires comme Venom, le Bouffon Vert ou encore Mysterio. Certains imaginent même l'intégration d'autres héros du Spider-Verse ou plus largement de Marvel, d'autant qu'un certain Marvel's Wolverine a été annoncé depuis. Si certaines de ces idées ont depuis largement été affirmées (comme Venom), la plupart restent en suspens. Sauf qu'aujourd'hui, Insomniac vient d'ôter le pansement et de littéralement détruire les espoirs de certains joueurs.

Dans Marvel's Spider-Man, les tisseurs seront bien deux à affronter mille dangers. Peter Parker et Miles Morales travaillent en équipe pour faire face à tout un tas de méchants, dont Venom donc. C'est pour ça que certains fans espéraient secrètement pouvoir jouer en coopération pour s'amuser avec les voyous de la grosse pomme. Mais Insomniac en a décidé autrement.

Insomniac fait une annonce qui va décevoir

C'est sur Twitter, sans crier gare, que le compte officiel du studio a répondu à un utilisateur qui le questionnait justement sur la coopération. Lorsque ce dernier a demandé au studio si Marvel's Spider-Man 2 allait être jouable en coopération, Insomniac a répondu sans détour que non, mais que Marvel's Spider-Man 2 sera « un jeu d'aventure solo épique ». Ce à quoi l'utilisateur Twitter, répondra avec amertume qu'il aurait beaucoup aimer « un jeu coop épique », dans lequel chaque joueurs pouvaient contrôle un Spider-Man. Mais non.

Une exclusivité PS5 qui s'annonce tout de même énorme

Pas de coop donc, mais une balade en duo dans les rues (sur les toits ?) de New York, toile dans la toile. Comme le premier jeu, Marvel's Spider-Man 2 misera sur une expérience solo à couper le souffle d'après Insomniac. Des propos qui se croisent avec les premiers retours entendus par Jim Ryan. Le représentant de la marque nous confiait il y a peu que les petits chanceux qui avaient pu poser leurs mains sur la bête affirmaient que le jeu était littéralement « impressionnant » et plus encore.

On attendra peut-être de jouer au jeu avant de crier victoire, d'autant qu'il faudra qu'il vienne gommer les quelques points noirs du premier opus (quêtes annexes inintéressantes, remplissage grossier de la carte du monde, faible fan service...) pour briller davantage. Marvel's Spider-Man 2 est attendu pour la fin de l'année 2023 en exclusivité sur PS5. Et uniquement sur PS5. Le jeu devrait se montrer avant cela, du moins on le pense, durant le PlayStation Showcase qui se déroulera demain soir, le 24 mai à 22h.