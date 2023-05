En 2017, sortait Marvel's Spider-Man, premier du nom, un open world centré sur l'homme araignée qui a immédiatement trouvé son public. La réception a été excellente et le jeu aura droit à une suite sous la forme d'un stand-alone avec Marvel's Spider-Man : Miles Morales. Le jeu assure également la transition vers la PS5 et une version remastérisée du premier jeu fera également son apparition. La claque technique est instantanée. Quoi qu'on en dise, les deux jeux sont sublimes sur la dernière console de Sony. Pourtant, il s'agit ici de jeux cross-gen, alors imaginez ce que donnerait un Spider-Man spécialement conçu pour la PS5.

Marvel's Spider-Man 2 va nous en mettre plein les yeux

C'est en tout cas le rêve que nous vend Jim Ryan. Le grand patron de Sony affirme dans les colonnes de Famitsu que Marvel's Spider-Man 2 va envoyer du bois. Il déclare que le jeu devrait vraiment mettre le paquet puisqu'il a été « développé sans aucun compromis ». Une exclusivité spécifiquement développé pour la PS5 qui devrait avoir un impact ultra-positif sur le jeu.

Ryan appuie par ailleurs ses propos en déclarant que les premiers retours lui sont arrivés aux oreilles. Et les citations sont dithyrambiques. Les quelques chanceux ayant pu essayer le jeu parlent d'un titre au visuel absolument « magnifique » et d'un résultat final très « impressionnant ». Rien que ça.

Alors oui, il est difficile d'imaginer Jim Ryan dire le contraire de l'une de ses plus grosses cartouches de fin d'année. Mais le fait est que l'on aurait bien tendance à le croire. Que l'on aime ou non Marvel's Spider-Man premier du nom, il n'en reste pas moins un jeu à la technique impressionnante et à la mise en scène léchée. Les animations sont folles, les scènes d'action sont dignes des plus grands blockbusters… On est clairement dans un jeu de super-héros. Si Marvel's Spider-Man 2 fait ne serait-ce qu'aussi bien que le premier opus, en s'appuyant sur une technique et des graphismes de haut niveau, autant vous dire que l'on devrait en prendre plein les mirettes.

D'ailleurs, il se pourrait bien que le spectacle commence d'ici quelques jours avec le PlayStation Showcase prévu pour le 24 mai prochain à 22h. Difficile d'imaginer Sony se passer du jeu d'Insomniac.

Et vous, êtes-vous impatient ?