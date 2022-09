Quelles sont les conférences jeux vidéo de septembre 2022 ? Entre Disney, Marvel, Ubisoft, Call of Duty et le Tokyo Game Show 2022. Voici le planning complet !

La saison des grosses conférences est terminée. L’été a été marqué par le Summer Game Fest 2022 puis le retour en physique de la Gamescom. Ce n’est pas encore fini pour autant ! Le mois de septembre sera lui aussi chargé, notamment avec le D23 de Disney/Marvel, le Tokyo Game Show, le Call of Duty Next et l’Ubisoft Forward. On vous fait un petit planning et un récap des conférences à ne pas manquer ce mois-ci, avec leurs dates, heures ainsi que les jeux confirmés et attendus.

Planning des conférences et événements jeu vidéo de septembre 2022

Le mois de septembre 2022 va être riche en annonces. Entre Call of Duty Modern Warfare 2, Assassin’s Creed Mirage voire Infinity, les adaptations Marvel et tout le Tokyo Game Show, il va y avoir de quoi faire. Pour que vous puissiez vous y retrouver, on vous a concocté un planning de toutes les conférences principales en résumant ce à quoi s’attendre. Notez que nous avons tout même inclus la présence d'éventuels PlayStation Showcase et Nintendo Direct qui font l’objet de rumeurs récurrentes. Cet article sera mis à jour si d’autres conférences ou événements venaient à être annoncés.

6 septembre à 17h : Conférence Cyberpunk 2077

: Conférence Cyberpunk 2077 6 septembre à 19h : Fear Fest Black Summer 2022

: Fear Fest Black Summer 2022 7 septembre à 17h : NIS America Showcase 2022

: NIS America Showcase 2022 8 septembre à 13h : Yakuza 8 Ryu Ga Gotoku Studio Sneak Peek Trailer

: Yakuza 8 Ryu Ga Gotoku Studio Sneak Peek Trailer 9 au 11 septembre, à partir de 18h : ZEvent 2022

: ZEvent 2022 9 septembre à 22h : Disney & Marvel Games Showcase

: Disney & Marvel Games Showcase 10 septembre à 21h : Ubisoft Forward

: Ubisoft Forward 15 septembre (heure encore indéfinie) : Call of Duty Next

: Call of Duty Next 15 septembre à 11h : conférence Microsoft TGS 2022

: conférence Microsoft TGS 2022 15 septembre à 15h : conférence Bandai Namco Entertainment TGS 2022

: conférence Bandai Namco Entertainment TGS 2022 15 septembre à 16h : conférence Capcom TGS 2022

: conférence Capcom TGS 2022 16 septembre à 12h : conférence Koei Tecmo Games TGS 2022

: conférence Koei Tecmo Games TGS 2022 16 septembre à 13h : conférence Conférence SEGA / Atlus TGS 2022

: conférence Conférence SEGA / Atlus TGS 2022 16 septembre à 14h : conférence Konami livestream TGS 2022

: conférence Konami livestream TGS 2022 16 septembre à 15h : conférence Square Enix livestream TGS 2022

: conférence Square Enix livestream TGS 2022 16 septembre à 16h : conférence Capcom TGS 2022

: conférence Capcom TGS 2022 17 septembre à 11h : conférence miHoYo TGS 2022

: conférence miHoYo TGS 2022 TBA : PlayStation Showcase

: PlayStation Showcase TBA : Nintendo Direct

Les conférences à ne pas manquer et à quoi s'attendre

Le programme du Tokyo Game Show 2022 est particulièrement dense donc nous n'avons retenu que les livestreams principaux. Vous pourrez retrouver la liste complète plus bas. Pour celles et ceux qui ne souhaitent regarder que les conférences essentielles, voici notre sélection des plus importantes, avec un avant-goût de ce à quoi s’attendre.

Fear Fest : Black Summer 2022 - 6 septembre à 19h

Les festivités commenceront dès 6 septembre à 19h avec une conférence réservée aux fans de jeux d’horreur. 80 titres tenteront de vous faire frissonner pendant plus d’une heure et il n’y aura pas que des indé dans le lot. Bandai Namco, Bloober Team, NIS America seront également de la partie.

Quelques jeux ont d’ores et déjà été confirmés, dont Layers of Fears, The Dark Pictures Anthology : The Devil in Me, Ad Infinitum, Lumencraft ou encore Fort Solis avec Troy Baker (The Last of Us Part 1) qui s’était annoncé au Summer Game Fest 2022. L’occasion donc de découvrir les futurs survival horror de demain au travers de nouvelles bandes-annonces, d’extraits de gameplay et même d'interviews de développeurs.

Disney & Marvel Games Showcase - 9 septembre à 22h

Le 9 septembre, Disney tiendra sa première conférence dédiée aux jeux de sa marque et de Marvel. L’accent devrait cependant être mis sur les adaptations du célèbre éditeur de comics avec quelques incursions de Star Wars. Le panel des titres pouvant potentiellement être présentés est long comme un bras, mais le géant américain en a déjà confirmé quelques-uns. Il y aura donc au programme Disney Dreamlight Valley, ou quand Animal Crossing s’invite à Disneyland, Marvel’s Midnight Suns et LEGO Star Wars : The Skywalker Saga. Plus croustillant encore, le jeu Marvel de Skydance New Media, le nouveau studio d'Amy Hennig (Uncharted), se dévoilera pour la première fois.

Quant aux prétendants, les yeux se tournent vers deux projets EA qui ont fait l’objet de rumeurs : Black Panther et Iron Man. Certains fans espèrent également avoir des nouvelles de Star Wars Jedi : Survivor, Marvel's Spider-Man 2 ou Marvel's Wolverine à la conférence, mais rien n’est moins sûr. L’événement devrait tout de même réserver quelques surprises pour marquer le coup.

Ubisoft Forward - 10 septembre à 21h

L’Ubisoft Forward sera de retour le 10 septembre dès 21h. La grosse conférence annuelle sera l’occasion de découvrir tous les prochains titres de l’éditeur français, mais surtout d’en apprendre davantage sur le futur d’Assasin’s Creed. Les joueurs retrouveront à coup sûr de nouvelles informations sur Skull & Bones, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope et le nouvellement annoncé AC Mirage. Il y aura également des informations sur les futurs contenus et saisons de Brawlhalla, For Honor, The Crew 2, Anno 1800 lors du pré-show à 20h30.

Les fans peuvent s’attendre à avoir des nouvelles de titres attendus comme Avatar : Frontiers of Pandora, The Division Heartland, Ghost Recon Frontline, Project Q ou encore XDefiant. Assassin’s Creed Infinity, le jeu service qui devrait révolutionner la formule de la licence, devrait lui aussi faire une apparition.

Call of Duty Next - 15 septembre TBA

On enchaînera le 15 septembre (heure encore non déterminée) avec le Call of Duty Next. L’événement permettra aux fans de découvrir la prochaine étape pour la franchise. Au programme, tout un largage de nouvelles informations concernant le gameplay, les innovations et bien plus encore. L’occasion de découvrir ce à quoi ressembleront Modern Warfare 2, Call of Duty Warzone 2 ainsi que la version mobile de Warzone, connue sous le nom Project Aurora.

Qu’on se le dise, l’accent devrait avant être mis sur le multijoueur de Call of Duty Modern Warfare 2. L’éditeur promet malgré tout quelques autres nouvelles informations et surprises. Il sera par ailleurs possible de tenter d’obtenir un code d’accès à la bêta ouverte pendant la conférence.

Tokyo Game Show 2022, 15 au 18 septembre

Le Tokyo Game Show 2022 ouvrira ses portes du jeudi 15 septembre au dimanche 18 septembre 2022. Contrairement aux autres salons du genre, il n'y aura pas de grosse conférence en amont. Toutes se dérouleront via des livestreams diffusés pendant l’événement. Le programme est chargé, avec plus de 36 conférences au total. Voici le dit programme :

Jeudi 15 septembre (heures françaises)

03h – Cérémonie de lancement du TGS

04h – Keynote

05h – Conférence Gamera Games

06h – Japan Esports Union

08h – Conférence BenQ Japon

09h – Japan Game Awards 2022

11h – Conférence Xbox

12h – Conférence Archosaur Games

13h – Conférence GREE

15h – Conférence Bandai Namco

16h – Conférence Capcom

La journée d'ouverture sera avant tout marquée par les conférences de Xbox, Bandai Namco et Capcom. La marque verte devrait faire la part belle au catalogue de jeux et partenariats japonais, à l'instar de SEGA et Atlus. De son côté Bandai a déjà confirmé une partie de son roster à savoir One Piece Odyssey et Sword Art Online : Alicization Lycoris. On s'attend également à avoir des nouvelles de la série Tales of, mais aussi sur les jeux Dragon Ball et Gundam. Capcom ne sera pas en reste et fera un gros point sur ses jeux à venir. Des informations sur Exoprimal, Mega Man Battle Network Legacy Collection, Monster Hunter Sunbreak et Street Fighter 6 sont donc attendues.

Vendredi 16 septembre (heures françaises)

05h – Conférence Prime Gaming

09h – Sense of Wonder Night 2022

11h – Conférence 505 Games

12h – Conférence Koei Tecmo

13h – Conférence SEGA / Atlus

14h – Conférence Konami

15h – Conférence Square Enix

17h – Conférence Capcom #2

Cette seconde journée du TGS 2022 devrait avant tout être placée sous le signe de SEGA, Square Enix et Konami. Le premier montrera surtout Sonic Frontiers, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown ainsi que les versions next-gen et Xbox de Persona 5 et consorts. On rappelle également que l’éditeur japonais s'occupe de gros jeux occidentaux sur le territoire. Ond devrait aussi avoir des nouvelles Hogwarts Legacy, FIFA 23 ou encore Gotham Knights, tous confirmés pour le salon.

Quant à lui, Konami est particulièrement attendu au tournant. La firme japonaise y est allée de son teasing en annonçant le retour d’une grosse licence. Metal Gear Solid ? Silent Hill ? Les deux sont pressentis, bien que le dernier fasse l’objet de gros leaks. Il y aura en tout cas eFootball 2023, Super Bomberman R et Yu-Gi-Oh! Cross Duel. Square Enix aussi va ramener du beau monde. FF7 Remake 2, Final Fantasy 16, Crisis Core Reunion, Forspoken, la liste est longue et prometteuse. Reste à voir s’il y aura bien de nouvelles images des jeux très attendus lors de la conférence.

Vendredi 17 septembre (heures françaises)