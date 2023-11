Marvel traverse une période difficile et envisage de bouleverser sa stratégie interne et ses plans afin de reconquérir le public, notamment pour ses séries mais surtout pour ses films.

Selon ce que nous révélions précédemment, Marvel prévoit de remettre en lumière l'équipe originale des Avengers pour regagner l'attention du public et des critiques. C'est ce qu'on pouvait apprendre d'un article détaillé du magazine Variety, qui exposait la stratégie de Marvel et ses futurs projets. Toutefois, ce retour des Avengers n'est pas le seul chantier en cours ni le seul défi que doit relever l'entreprise américaine concernant son MCU.

Cela va bien au-delà.

Marvel et l'épineuse question du méchant

Effectivement, le cas de Kang pose problème. Entre Ant-Man and the Wasp: Quantumania et Loki, le terrain semblait préparé pour que Kang le Conquérant, joué par Jonathan Majors, devienne le grand vilain des Phases 5 et 6. Mais des soucis judiciaires personnels sont venus compliquer la situation de l'acteur. Le MCU se trouve ainsi dans une position délicate : comment produire Avengers : The Kang Dynasty sans Kang ? L'article de Variety mentionne qu'une récente réunion stratégique de Marvel Studios à Palm Springs aurait évoqué des plans alternatifs, dont l'idée de se tourner vers un autre antagoniste emblématique des comics, comme Doctor Doom, ce qui pourrait être une solution judicieuse.

Victor von Doom est l'un des antagonistes les plus emblématiques de Marvel, et même de la bande dessinée en général. Un changement pour se tourner vers le despote de Latveria serait logique. De surcroît, si l'on se réfère au MCU et aux comics comme source d'inspiration. Dans la série Secret Wars de 2015, Doom s'empare des pouvoirs divins du Beyonder. Il se pourrait donc que Doom remplace Kang, tant en rôle qu'en puissance, d'une manière similaire dans le récit. The Kang Dynasty pourrait alors se transformer en The Doom Dynasty. Les comics Marvel fournissent de nombreux précédents pour un tel changement. Bien que l'article original de Variety laissait entendre que la conclusion prochaine de Loki obligeait Marvel à faire de Kang l'adversaire principal, un important revirement scénaristique pourrait être à l'horizon.

Encore un peu de temps

Outre les démêlés judiciaires de Jonathan Majors, une source interne au studio indique que Marvel avait déjà considéré de modifier son axe principal suite aux résultats décevants au box-office de Quantumania, qui peine à générer des profits. Il reste toutefois du temps avant de voir ce qui se passera, puisque The Kang Dynasty n'est pas attendu avant 2026, et le tournage ne devrait pas commencer avant mi-2024, si tout se déroule comme prévu.