Les fans de l'univers cinématographique Marvel ont récemment reçu des nouvelles prometteuses concernant la suite très attendue de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux. Bien que les informations officielles sur Shang-Chi 2 soient rares, l'acteur principal, Simu Liu, a fait une déclaration pleine d'espoir.

Une bonne nouvelle chez Marvel

Lors d'une interview accordée à l'agence de presse PTI, relayée par le Times of India, Liu a exprimé son enthousiasme pour le film à venir, déclarant : « Beaucoup de choses se passent au-dessus de mon niveau de décision, mais ça va définitivement arriver. Je suis très excité de travailler dessus, et ça va être incroyable. » Bien qu'il n'ait pas pu fournir de détails supplémentaires, ces déclarations suffisent à raviver l'intérêt des fans pour la suite.

Compte tenu du succès fulgurant du premier film, il était pratiquement inévitable qu'une suite voie le jour. Sorti en septembre 2021, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux a rapporté plus de 432 millions de dollars au box-office mondial. Devenant ainsi l'un des films les plus rentables de l'année. En plus de son succès commercial, le film a été largement salué pour sa représentation de la culture asiatique. Ses séquences d'action spectaculaires, et les performances de son casting, notamment celles de Simu Liu et Tony Leung. Le film a également été nommé pour l'Oscar des meilleurs effets visuels lors de la 94e cérémonie des Oscars.

Kevin Feige, le président de Marvel Studios, avait déjà évoqué en 2021 le potentiel de Shang-Chi dans le MCU. Il avait alors déclaré que les réactions positives envers les personnages de Shang-Chi et le film lui-même étaient de bon augure pour l'avenir. Il avait également souligné l'importance des personnages secondaires, indiquant que ces derniers pourraient jouer un rôle clé dans les futurs développements de la franchise.

Malgré l'excitation autour du projet, la date de sortie de Shang-Chi 2 reste incertaine. Marvel Studios a prévu plusieurs films non annoncés dans les années à venir, et Shang-Chi 2 pourrait s'inscrire dans l'un de ces créneaux.

