Marvel Studios, désormais axé sur la qualité plutôt que la quantité, et Disney, avec sa stratégie similaire pour l'ensemble de ses projets, viennent tout de même d'annoncer une nouvelle série. Voici ce que l'on sait sur ce sujet. Cela devrait plaire aux fans.

Marvel dévoile une nouvelle série

Marvel a officiellement annoncé une nouvelle série animée intitulée Eyes of Wakanda, qui explorera les guerriers du passé de Wakanda partant à l'aventure autour du globe pour récupérer des artefacts en vibranium. Cette annonce a été faite lors d'une projection exclusive de deux épisodes de la saison 2 de What...if?. Actuellement, aucune date de sortie officielle n'a été annoncée pour Eyes of Wakanda.

En plus de la nouvelle série Eyes of Wakanda, Marvel a confirmé le lancement de X-Men '97. Et a révélé une nouvelle appellation pour Spider-Man: Freshman Year, qui sera désormais connu sous le nom de Your Friendly Neighbourhood Spider-Man. Tout un programme pour les fans de Spidey.

Nostalgie

X-Men '97 promet de raviver la nostalgie de la série animée originale des années 1990, en continuant là où l'histoire s'était arrêtée. La série est très attendue par les fans de longue date de X-Men et devrait faire ses débuts le 2 janvier 2024.

Quant à Your Friendly Neighbourhood Spider-Man, cette série offrira une nouvelle perspective sur le célèbre héros de Marvel, Spider-Man. Le titre reflète une approche plus intime et centrée sur le personnage de Peter Parker, et sa sortie est prévue pour le 2 novembre 2024. Ces annonces s'inscrivent dans la stratégie de Marvel de diversifier son contenu tout en maintenant la qualité qui a fait la renommée de ses productions. Les fans du MCU et des séries animées Marvel peuvent donc s'attendre à des expériences narratives riches et engageantes avec ces nouvelles séries.

Visiblement, Marvel compte beaucoup sur l'animation pour retrouver une place dans le cœur des fans. Bien qu'aucune séquence de Eyes of Wakanda n'ait été montrée, des extraits des deux autres séries ont été présentés. Pour Your Friendly Neighbourhood Spider-Man, des fans ont pu voir Spider-Man dans un nouveau costume prototype. Pour X-Men '97, des images de plusieurs X-Men favoris, avec une attention particulière sur Cyclope ont pu se laisser découvrir.

En conclusion, que pensez-vous de cette nouvelle annonce de série d'animation ? Êtes-vous emballé par cette idée ou cela vous inquiète-t-il davantage ?