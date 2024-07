Marvel Rivals voit deux nouveaux personnages de plus en plus populaires leaker grâce à la bêta. Ça va clairement faire des heureux chez les fans, on vous le dit !

Marvel Rivals, c'est le nouveau TPS qui fait sensation dans le monde des supers-héros ! Développé par le studio chinois NetEase, le shooter compétitif a bien l'intention de concurrencer des titres déjà installés comme Overwatch 2 avec des personnages hyper populaires comme Iron-Man, Doctor Strange, Spider-Man ou encore Venom.

Mais, pour le moment, il a seulement commencé à se dévoiler au grand public via une alpha et une bêta fermée. Cependant, ce genre de phase de test temporaire est l'occasion de faire de belles découvertes. Des internautes qui ont pu tester le jeu ont repéré des détails qui pourraient cacher de futurs personnages jouables...

De nouveaux super-héros bientôt dans Marvel Rivals ?

Les fans de Marvel attendent Marvel Rivals avec impatience. L'opportunité de jouer ses personnages favoris dans ce shooter très prometteur a quelque chose de très enthousiasmant. Et ça l'est d'autant plus quand on découvre que d'autres héros encore non-annoncés pourraient se joindre à la partie.

L'annonce d'une phase de bêta ouverte au public avait donc fait très plaisir à la communauté. Mais on ne pensait pas que ce serait à ce point-là ! Grâce à des joueurs qui ont eu l'œil, des détails dans les décors pourraient bien être des indices sur l'arrivée prochaine de deux personnages en vogue ces derniers temps : Deadpool et Spider-Gwen.

Capture d'écran de NocturnalKiddd partagée sur Reddit.

Capture d'écran de FrozenFroh partagée sur Reddit. Élements de décor à l'effigie de Deadpool et Spider-Gwen dans Marvel Rivals.

Ce leak pourrait bien cacher de nouvelles entrées au roster. L'anti-héros chouchou des fans de X-Men et l'acolyte sensationnelle de Miles Morales seraient deux ajouts plus qu'appréciables à Marvel Rivals. Bien sûr, ce ne sont pour le moment que des hypothèses. Néanmoins, c'est déjà génial de voir l'attention que NetEase accorde aux détails pour créer un univers rempli de références aux différentes licences Marvel.

Toujours est-il qu'en tant que jeu service, Marvel Rivals s'enrichira au fil du temps. De nombreux personnages de l'écurie Marvel, aussi bien des héros que des antagonistes, se joindront à la compétition. Alors, qui sait ce que la bêta pourrait encore nous réserver comme surprises ?