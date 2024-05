Le catalogue des licences Marvel, c'est quelque chose quand même ! Des dizaines et des dizaines de héros se démènent sur grand et petit écran, au bout de nos manettes et, évidemment, dans les cases des bandes dessinées. Et, justement, on a un bon plan à vous soumettre aujourd'hui.

Du contenu Marvel offert !

Comme tous les ans, Marvel participe au Free Comic Day (« Jour de BD gratuite »). C'est l'occasion pour l'éditeur d'offrir aux personnes disposant d'un compte Marvel ou Disney (Disney+ compris) plusieurs numéros de ses séries de comic books.

Pour en profiter, connectez-vous sur le site officiel de Marvel, section Redeem. Rentrez le code « FREE2024 » et récupérer ainsi en dématérialisé cinq comics différents ! Il s'agit à chaque fois du premier tome de cinq séries différentes. Pour les lire, téléchargez l'application Marvel Unlimited sur votre smartphone ou votre tablette ; vous retrouvez les comics acquis directement dans la librairie associée à votre compte.

© Marvel.

Quels sont les comics Marvel offerts ?

Pour ce Free Comic Book Day 2024, il y a du choix et même pour petits et grands ! L'un des titres-phares de cette offre est le premier numéro de Spider-Man & The Ultimate Universe. Avant les événements de Amazing Spider-Man #50, notre héros doit faire face à l'Elfe. En parallèle, il accueille dans cet univers un nouveau héros de taille.

Ce n'est pas tout du côté de l'Homme araignée. De fait, on fait également l'acquisition du premier Marvel's Voices, qui met en scène Spider-Man India, Web-Weaver et même Spider-Gwen. Les X-Men seront également de la partie, en parallèle de Blood Hunt/X-Men #1. Eh oui ! L'offre permet également de plonger dans le nouveau cross-over Marvel ! Enfin, les plus jeunes pourront se délecter avec Spidey et ses Amis extraordinaires, qui raconte les aventures de Peter Parker, Miles Morales et Gwen Stacy face aux ennemis iconiques de l'univers.

Enfin, le cinquième volume offert pour ce Free Comic Book Day est tiré d'une licence tout autre. Découvrez gratuitement Star Wars/Darth Vader, une histoire intergalactique menée par Charles Soule et Greg Pak au scénario et illustrée par le duo Ibriam Roberson et Ramon Rosanas. On y retrouve Luke Skywalker, Leia, Lando et Chewbacca partis en mission de sauvetage tandis que Sabé, l'ancienne servante de Padmé Amidala, est à la recherche du fils du terrible Dark Vador.