Joueuses et joueurs, rassemblez-vous ! L'un des futurs jeux Marvel fait une déclaration attendue à quelques jours de sa sortie sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

L'écurie Marvel est présente partout et notamment dans le jeu vidéo avec de nombreux projets en cours de développement. Amy Hennig, une ancienne de chez Naughty Dog, travaille sur Marvel 1943 : Rise of Hydra, tandis que Electronic Arts est sur un nouveau jeu Iron Man. L'un des trois constructeurs, PlayStation, ne lâche pas non plus l'affaire et veut continuer à développer des titres de super-héros. Avant la prochaine aventure Spider-Man, Insomniac Games sortira Marvel's Wolverine. Des jeux qui ne vont pas être lancés prochainement, à l'inverse de cette production qui débarque dans sa version finale.

Un nouveau jeu Marvel pour décembre 2024, c'est confirmé !

Le prochain gros jeu Marvel Rivals, développé par NetEase Games, annonce une bonne nouvelle aux joueuses et joueurs. « Bonne nouvelle, Rivals... Marvel Rivals est passé Gold ! » indique le compte X officiel du jeu. La version 1.0 verra par conséquent bien le jour dès le 6 décembre 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC après plusieurs tests. Avant le lancement, les développeurs ont également fait d'autres annonces.

Les équipes ont prévenu qu'il y aura un patch day one pour améliorer l'équilibrage ou encore appliquer des correctifs pour parfaire l'expérience globale. De plus, le jeu sera meilleur que lors des phases de test sur le plan visuel, mais aussi sonore. Marvel Rivals dans sa version 1.0 aura des animations plus travaillées et une lisibilité accrue. Pour mieux rendre les « dangers en approche », il y aura une révision du mixage sonore. À sa sortie, le jeu comportera huit avec cartes et 33 personnages au total, dont un qui sera ajouté le 6 décembre prochain. Le hero-shooter va t-il se faire une place parmi les ténors du genre ? Réponse très prochainement. De toute manière, ça ne pourra pas être pire que les performances de Concord, non ?

Source : compte X Marvel Rivals.