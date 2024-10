Alors que le hero shooter gratuit Marvel Rivals sortira le 6 décembre 2024, voici venir l'annonce d'un autre jeu gratuit centré sur les super-héros du MCU, avec une fois encore NetEase aux commandes. Il n'est toutefois pas question ici d'un jeu destiné au PC et aux consoles, mais un jeu mobile sur iOS et Android, avec une certaine emphase sur les rêves. De quoi également en vendre aux fans ?

NetEase remet le couvert sur un autre jeu gratuit Marvel

Le studio chinois NetEase (qui travaille également en parallèle sur le jeu mobile Destiny Rising) a visiblement la cote auprès de Marvel, puisqu'il a la charge d'un nouveau jeu gratuit dans cet univers foisonnant, baptisé Mystic Mayhem. Pas question ici d'un hero shooter multijoueur, mais d'un tactical-RPG en équipe. Le synopsis de ce nouveau titre est le suivant : Cauchemar, le Seigneur des Rêves, s'est immiscé dans la psyché de différents super-héros et vilains et prépare un sale coup. Doctor Strange, Sleepwalker, Scarlet Witch, Moon Knight, Captain America, Spider-Man et bien d'autres personnages emblématiques de l'univers devront donc affronter leurs pires cauchemars pour contrecarrer ces sombres plans.

Le gameplay de Marvel Mystic Mayhem nous propose donc de contrôler jusqu'à trois héros dans une arène en vue isométrique. Il nous faudra donc combiner les forces de l'équipe en présence pour triompher des forces de Cauchemar, dans une direction artistique sympathiquement hallucinée propre aux rêves. Sur le papier, ce nouveau jeu mobile gratuit semble bien reprendre le cahier des charges de la licence et pourrait être une proposition intéressante.

Il faudra toutefois attendre de voir comment il tourne vraiment, et avec quel modèle économique. Rappelons qu'on doit à NetEase un certain Diablo Immortal sévèrement décrié pour sa monétisation prédatrice. Chose que ne semble heureusement pas aborder, ou du moins pas de manière aussi flagrante, le très attendu Marvel Rivals. Le bénéfice du doute est donc permis pour Mystic Mayhem, qui ne dispose pas encore de date de sortie. Les intéressés peuvent toutefois d'ores et déjà se pré-enregistrer sur le site officiel de ce nouveau jeu gratuit, cité en source ci-dessous.

Source : Site officiel de Marvel Mystic Mayhem