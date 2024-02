Les derniers films du MCU n’ont clairement pas fait l’unanimité. Par exemple, The Marvels, en plus d’avoir reçu de mauvaises critiques, n’a même pas réussi à être rentable pendant son premier mois d’exploitation. Il faut dire que les risques étaient élevés : un budget de 220 millions de dollars pour un film d’1h45. L’un des plus gros budgets pour l’une des plus courtes durées du MCU. En 4 semaines, il ne rapportera que 197 millions. Ensuite, Ant-Man 3 reçoit la note de seulement 46 % sur Rotten Tomatoes. Les séries ne font pas mieux avec Secret Invasion et ses 53 %. Il n’y a que les Gardiens de la Galaxie Vol.3 qui s’en sort bien en 2023. Cependant, d’après ce leak, Marvel pourrait revenir en force.

Marvel de retour avec une bande d'anti-héros ?

Le MCU s’accorde une petite pause au cinéma en ne sortant qu’un seul film en 2024 (Deadpool 3) contre trois d’habitude. On note alors l’envie de repartir du bon pied et sur de nouvelles bases et c’est clairement ce que confirme ce leak. En effet, d’après plusieurs sources sur Twitter (@DanielRPK et @MyTimeToShineH), un film Midnight Sons pourrait être en cours de création chez Marvel. Autre fait étonnant : le réalisateur pourrait être Michael Giacchino, un compositeur reconnu dans le cinéma. Il a notamment travaillé sur les derniers Spider-Man ou encore The Batman. Il a justement travaillé à la réalisation de Marvel Werewolf By Night, qui a justement été très bien reçu par le public.

Pour ceux qui ne les connaissent pas, les Midnight Sons sont un collectif de plusieurs anti-héros rassemblé par Docteur Strange. Parmi les plus connus, on retrouve : Ghost Rider, Moon Knight, Morbius, Blade, Jack Russel (Werewolf By Night). Malheureusement, contrairement à ce que l’on voit partout, The Punisher ne fait pas partie du groupe, du moins pas dans les premiers comics Marvel. Un film Midnight Sons fait complètement sens, car de tous les personnages précédemment cités, la plupart ont été introduits récemment dans le MCU (Moon Knight, Morbius et Jack Russel) ou le seront bientôt (Blade). On peut alors s’attendre à, comme avec les films Avengers, voir différents arcs narratifs se rejoindre dans ce film à venir. On remarque également que la suite du MCU pourrait prendre une tournure bien plus sombre avec ces héros obscurs et controversés.

Que peut-on attendre du scénario de Midnight Sons ?

Les Midnight Sons en 1992

Dans le comics où le collectif apparaît pour la première fois, dans Ghost Rider (Vol. 3) #28 en 1992, ils sont réunis par Docteur Strange pour combattre Lilith, la reine des démons, rien que ça. Dans les comics, on apprend que cet antagoniste était emprisonnée jusqu’aux événements de Secret Invasion et le combat contre les Skrulls la libère. À voir si un lien avec la série sera fait dans le film. En tout cas, beaucoup d’éléments disséminés dans les derniers contenus du MCU semblent mener à ce long-métrage. Nous n’avons pas plus d'informations concernant une quelconque fenêtre de sortie.