2024 commence très mal pour l'industrie vidéoludique et le cauchemar continue pour les développeurs. Après une année 2023 catastrophique avec des licenciements en masse, la tendance ne s'inverse pas et c'est même pire. Malheureusement. PlayStation a mis à la porte 900 personnes et aucun studio n'est épargné, pas mêmes ceux qui connaissent un succès fou comme Naughty ou Insomniac Games. EA a aussi annoncé se séparer de 670 employés et a revu son planning de jeux. Des projets ne verront jamais le jour à l'image des deux jeux Marvel promis ?

Les deux gros jeux Marvel d'EA enterrés ou sauvés ?

Malgré toute l'affaire Star Wars Battlefront 2, Disney a renouvelé sa confiance en EA pour développer deux jeux Marvel et pas n'importe lesquels. L'éditeur est en charge d'offrir sa vision d'un des super-héros les plus cultes, Iron Man. Une expérience 100% solo dont la production solo a démarré il y a quelque temps. Pour porter ce projet ambitieux, qui est déjà attendu au tournant, la société s'en est remis à EA Motive, le studio derrière Dead Space Remake. Il s'agit d'un jeu solo d'action-aventure, à la troisième personne, avec un focus total sur la narration. Mais au-delà de ça, il n'y a pas d'autre information, et encore moins d'images.

Le deuxième titre Marvel en développement chez EA, c'est Black Panther. Un jeu solo d'action-aventure, à la troisième personne également, et en monde ouvert. Cette fois, les rênes ont été confiées à Cliffhanger Games, un studio créé de toutes pièces et dirigé par Kevin Stephens. L'ancien vice-président de Monolith Productions (La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor et L'Ombre de la Guerre). Une équipe composée de développeurs ayant oeuvré sur Call of Duty, God of War ou encore les deux softs de La Terre du Milieu.

Mais avec l'annulation du jeu Star Wars The Mandalorian, on est en droit de se demander si Marvel's Iron Man et Marvel's Black Panther sont toujours en développement. Et la réponse est oui selon nos confrères d'IGN. D'ailleurs, certains développeurs qui étaient sur ce projet Mandalorian ont été réaffectés sur les titres Marvel. En revanche, même en cas de carton, pas sûr qu'EA continue. L'éditeur ayant déclaré vouloir s'éloigner des jeux sous licence.