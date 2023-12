Le jeu très attendu Marvel’s Blade, développé par Arkane Lyon, connu pour ses titres à succès comme Deathloop et Dishonored 2 n'est clairement pas pour tout de suite. Malgré un premier trailer il y a quelques semaines, il va falloir prendre son mal en patience d'après une toute nouvelle information. C'est le moins que l'on puisse dire. Voilà ce que l'on peut apprendre.

Marvel’s Blade, dans plusieurs années

Ainsi Marvel’s Blade pourrait ne pas arriver avant 2027. Bien que ni les plateformes ni la fenêtre de sortie n'aient été annoncées, il semble que les fans devront patienter encore quelques années avant de pouvoir découvrir ce titre d'action-aventure en troisième personne. C'est en tout cas ce que déclare le journaliste toujours bien informé Jeff Grubb de Giant Bomb, lors du podcast XboxEra :

« Actuellement, en interne, ils s'attendent à ce que le jeu soit disponible en magasin et en version numérique en 2027. C'est l'année visée pour la sortie de ce jeu. » Cela situerait le lancement de Marvel’s Blade environ six ans après celui de Deathloop, sorti en septembre 2021. Toutefois, comme le souligne Grubb, 2027 serait l'échéance la plus proche envisageable, et les plans pourraient encore changer, d'autant plus que le développement du jeu vient tout juste de commencer. C'est donc le meilleur des cas et on pourrait avoir le droit à un jeu encore plus tardif...

Nick Baker, co-fondateur de XboxEra, a évoqué la possibilité que Marvel’s Blade soit un jeu cross-gen, pouvant sortir sur Xbox Series X ainsi que sur la nouvelle console de Microsoft, dont la sortie serait pour 2026. Bethesda n'a pas encore commenté sur l'exclusivité Xbox du jeu, mais cela reste une possibilité.

Blade, un personnage finalement peu exploité

lBade, de son vrai nom Eric Brooks, a une origine particulière. Né à Londres, sa mère a été mordue par un vampire pendant sa grossesse. Cette circonstance tragique lui a conféré des capacités surnaturelles dès sa naissance. Contrairement aux vampires typiques, Blade est immunisé contre les morsures de vampire et n'est pas affecté par la lumière du soleil, grâce à sa nature de semi-vampire. Il est un expert en arts martiaux et manie diverses armes, notamment des épées et des couteaux. Ces compétences font de lui un chasseur de vampires efficace et un combattant hors pair dans l'univers Marvel. On a pu en avoir un bel aperçu dans les films avec l'acteur Wesley Snipes.