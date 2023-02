Si Elden Ring a redéfini les bases du soulslike instauré par Dark Souls, The Lords of the Fallen pourrait bien venir créer la surprise.

Après un premier épisode développé par Deck13 en 2016, un tout nouveau studio a été créé en 2020 pour prendre le relais et relancer la licence. Puisque si le premier titre était honnête, il ne faisait malheureusement pas le poids face à la concurrence. Cette fois-ci en revanche, The Lords of the Fallen compte mettre le paquet et pourrait même créer la surprise en étant plus sombre qu’un Dark Souls et plus grand encore qu’un Elden Ring.

The Lords of the Fallen voit les choses en très grand

C’est en tout cas ce que suggère la dernière mise à jour de sa page Steam qui est venu apporter quelques informations supplémentaires et une fournée de nouveaux visuels.

De ce que l’on peut voir, The Lords of the Fallen offrira pas moins de deux immenses mondes parallèles à explorer. Un terrain de jeu plutôt vaste sur le papier, et annoncé comme étant interconnecté. On ignore cependant comment celui-ci sera agencé et présenté pour le moment. S’agira t-il d’un vaste open world comme Elden Ring ou plutôt quelque chose de plus segmenté ? La question reste encore en suspens.

Il sera d’ailleurs possible de jouer seul ou en coopération avec un autre joueur sans aucune interruption. Comme pour la plupart des souls, des joueurs hostiles pourront venir y mettre leur grain de sel et tenter de vous entraver dans votre avancée.

Explorez un vaste monde interconnecté Traversez deux vastes mondes parallèles pour tenter de renverser Adyr. Si le royaume des vivants a son lot de défis brutaux, d'indicibles terreurs vous attendent dans le cauchemardesque monde des morts. Unissez-vous ou combattez en multijoueur en ligne Vivez cette vaste campagne solo seul ou invitez un ami à rejoindre votre aventure dans un mode coop en ligne sans interruption. Mais prudence : les héros d'autres royaumes peuvent vous envahir et ne s'en priveront pas source Steam

Un jeu visiblement ambitieux

The Lords of the Fallen promet également d’être particulièrement difficile. De nombreux boss, dont certains ont déjà pu être vus en action dans les dernières vidéos de gameplay, devront être abattus pour mener à bien votre quête et les ennemis ne retiendront pas leurs coups. Plus que jamais la mort sera au centre de l’expérience et The Lords of the Fallen devrait d’ailleurs intégrer une mécanique assez unique nous faisant voyager dans un univers parallèle au moment du trépas. Il nous sera alors donné une ultime chance de survie lors d’un dernier combat contre des entités maléfiques. Heureusement, le jeu promet plusieurs centaines d’armes et des dizaines de sorts et compétences pour nous aider à nous défendre. Tout un programme.

Maniez une relique au pouvoir contre nature Votre lanterne possède le pouvoir impie de passer d'un monde à l'autre. Utilisez-le pour atteindre des lieux oubliés, déterrer des trésors mythiques et même manipuler l'âme de votre ennemi. Forgez votre légende Customisez intégralement l'apparence de votre personnage à partir d'un vaste choix d'options visuelles, avant de sélectionner l'une des neuf classes disponibles. Quelle que soit votre voie de départ, développez votre personnage selon votre style de jeu en améliorant ses stats, armes, armures et sorts. Maîtrisez des combats tactiques fluides, exigeants et intenses Seuls ceux qui maîtriseront le combat tactique dans toute sa profondeur pourront espérer survivre. Choisissez parmi des centaines d'armes uniques et brutales, ou préférez la magie au métal et libérez des attaques arcaniques dévastatrices. Evitez la mort Tombez dans le monde des vivants et vous vous relèverez… dans celui des défunts. Vous avez alors une dernière chance de retourner à la vie, assailli par toutes sortes de créatures infernales. source Steam

Un concurrent sérieux de Dark Souls et Elden Ring ?

The Lords of the Fallen est attendu sur PS5, Xbox Series et PC dans le courant de l’année 2023 et tournera sous Unreal Engine 5. Le jeu en a profité pour nous partager plusieurs nouveaux visuels. On peut y voir des créatures cauchemardesques qui n’ont rien à envier à Dark Souls et de vaste panorama qui annoncent pas mal de dépaysement et peut-être aussi une grande liberté d'exploration. Mais il faudra attendre pour en savoir plus.

Et vous, ce nouveau The Lords of the Fallen vous inspire ?